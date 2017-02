Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Wandelanleihen bieten Vorteile

Sönke Niefünd Sönke Niefünd

Wir sind in den Wandelanleihen Sustainability Fonds der Fondsboutique Salm Salm mit 4,4 Prozent vom Portfolio investiert. Für 2017 sind wir für Wandelanleihen weiterhin sehr positiv gestimmt. Zudem sehen wir die Vorteile gegenüber den schwankungsanfälligen Aktienmärkten wie auch im Vergleich zu wenig rentierlichen Staatsanleihen. Wandelanleihen erscheinen in diesem Umfeld als Wahl der Vernunft, da sie Aktienmarktschwächen abfedern und an weiter steigenden Märkten trotzdem partizipieren werden.

Dies ist ihre Natur und wird in einer zunehmend linear exponierten Welt als asymmetrisches Rendite-Risiko-Verhältnis von Anlegern zunehmend geschätzt und gesucht. Wandelanleihen könnten, trotz und gerade wegen des geringen und potentiell steigenden Zinsniveaus sowie den schwankungsanfälligen Aktienmärkten, in mittelbarer Zukunft eines der aussichtsreichsten Anlageinstrumente sein.

Sönke Niefünd Der Anleger Niefünd Das Anlageziel besteht darin, nachhaltig zu investieren und dabei einen langfristigen Vermögenszuwachs zu erzielen. Dazu werden je nach Einschätzung der Wirtschafts- und der Börsenaussichten Wertpapiere erworben und veräußert. Dabei wird besonders auf die Risikostreuung geachtet.

Der Stratege Niefünd Unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien der Themengebieten Umwelt (Environment), Soziales (Social) und Unternehmensführung (Governance), auch ESG-Ansatz genannt. Das Mandat wird aktiv gemanagt, gleichzeitig werden jedoch strategisch langfristig Positionen gehalten. Wir verfolgen die Umsetzung der „Politik der ruhigen Hand“. Es werden Fonds, ETFs und Einzeltitel gekauft, die unseren Kriterien erfüllen. Die Auswahl der Einzeltitel erfolgt in den Themengebieten innerhalb der 4 Säulen Wirtschaftliches, Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG-Ansatz). Ausgewählte Wertpapiere haben in jedem Bereich mindestens 65 Punkte von 100 Punkten im Bereich der Nachhaltigkeit. Zudem kommen Negativkritieren und ein Best-in-Class Ansatz bei der Einzeltitelauswahl zum Tragen.

Die Regeln Niefünd Jeder Kommentator startet mit einem fiktiven Anfangskapital von 100.000 Euro. Sönke Niefünd hat allerdings zum 1. August 2016 das Depot von Daniel Hupfer von der M.M. Warburg übernommen. Den Kommentatoren steht es frei, in welchen Abständen sie gemäß ihrer Anlegerperspektive konservativ, chancenorientiert oder spekulativ in Wertpapiere investieren. Es werden Gebühren für Kauf und Verkauf von 0,5 Prozent angenommen und vom Barbestand abgezogen. Zinsen und Dividenden werden dem Barbestand zugebucht. Die Depotzusammensetzung muss sich nicht täglich ändern. Ein Redakteur kann an einigen Tagen eine Kommentarpause einlegen - das Portfolio kann sich dennoch ändern.

Der große Vorteil von Wandelanleihen gegenüber nicht-wandelbaren Unternehmens- oder Staatsanleihen liegt in ihrer deutlich geringeren Zinssensitivität, die als „Rho“ bezeichnet wird. Das Rho liegt bei einer typischen Wandelanleihe mit fünfjähriger Restlaufzeit bei rund 2,5 Prozent für ein Prozent Zinsänderung.

Der korrespondierende Wert für vergleichbare nicht wandelbare Unternehmensanleihen (Modified Duration) beträgt bei gleicher Laufzeit fast das Doppelte. Das bedeutet: konventionelle Anleihen reagieren – aufgrund der geringen Kuponzahlungen während der Laufzeit – fast linear auf Änderungen im Zinsniveau oder den Credit Spreads. Wandelanleihen hingegen vollziehen bei Ausweitungen von Zins- oder Spread diese Bewegung nur vermindert nach.

Sofern die Zinsen nicht wieder deutlich fallen, ist das Kurs- und Ertragspotential nicht-wandelbarer Anleihen demnach begrenzt. Für Rentenportfolios haben Wandelanleihen den Charme, dass sie einerseits Anleihen sind, jedoch die Chance auf eine höhere Rendite bieten, sofern die Aktienkurse steigen. Aus diesem Grund sind Wandelanleihen die einzigen Anleiheinstrumente, die einen Zinsanstieg kompensieren oder sogar überkompensieren können.

Steigen die Zinsen aufgrund einer besseren Konjunktur und steigender Inflationserwartungen, sollte der positive Aktienbeitrag den negativen Effekt auf den Anleiheteil überkompensieren, und Wandelanleihen profitieren. Dieser Effekt war in den US-Märkten der letzten 20 Jahre eindeutig und ausnahmslos zu beobachten, wenn zehnjährige Renditen um mehr als ein Prozent stiegen.