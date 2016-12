Wie das Privatbank-Depot derzeit aufgestellt ist

Eine Multi-Asset-Strategie ist ein dynamischer Ansatz, der verschiedene Assetklassen und Investmentstile miteinander kombiniert. Dabei verfolgen wir drei Ziele: Performance, Diversifikation und Nachhaltigkeit. Neben Anleihen und Aktien investieren wir auch in die nicht-traditionelle Assetklasse, in der u.a. Immobilien, Rohstoffe enthalten sind.

Grundsätzlich sind Multi-Asset-Strategien die Antwort auf die komplexen Kundenanforderungen der heutigen Zeit – und auf die wachsende Vielfalt und Komplexität der Finanzinstrumente. Portfoliomanager können sie nutzen, um ihren Kunden stabilere und verlässlichere Langfristerträge zu bieten.

Sönke Niefünd Der Anleger Niefünd Das Anlageziel besteht darin, nachhaltig zu investieren und dabei einen langfristigen Vermögenszuwachs zu erzielen. Dazu werden je nach Einschätzung der Wirtschafts- und der Börsenaussichten Wertpapiere erworben und veräußert. Dabei wird besonders auf die Risikostreuung geachtet.

Der Stratege Niefünd Unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien der Themengebieten Umwelt (Environment), Soziales (Social) und Unternehmensführung (Governance), auch ESG-Ansatz genannt. Das Mandat wird aktiv gemanagt, gleichzeitig werden jedoch strategisch langfristig Positionen gehalten. Wir verfolgen die Umsetzung der „Politik der ruhigen Hand“. Es werden Fonds, ETFs und Einzeltitel gekauft, die unseren Kriterien erfüllen. Die Auswahl der Einzeltitel erfolgt in den Themengebieten innerhalb der 4 Säulen Wirtschaftliches, Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG-Ansatz). Ausgewählte Wertpapiere haben in jedem Bereich mindestens 65 Punkte von 100 Punkten im Bereich der Nachhaltigkeit. Zudem kommen Negativkritieren und ein Best-in-Class Ansatz bei der Einzeltitelauswahl zum Tragen.

Die Regeln Niefünd Jeder Kommentator startet mit einem fiktiven Anfangskapital von 100.000 Euro. Sönke Niefünd hat allerdings zum 1. August 2016 das Depot von Daniel Hupfer von der M.M. Warburg übernommen. Den Kommentatoren steht es frei, in welchen Abständen sie gemäß ihrer Anlegerperspektive konservativ, chancenorientiert oder spekulativ in Wertpapiere investieren. Es werden Gebühren für Kauf und Verkauf von 0,5 Prozent angenommen und vom Barbestand abgezogen. Zinsen und Dividenden werden dem Barbestand zugebucht. Die Depotzusammensetzung muss sich nicht täglich ändern. Ein Redakteur kann an einigen Tagen eine Kommentarpause einlegen - das Portfolio kann sich dennoch ändern.

Eine klassische Asset-Allokation aus Anleihen und Aktien ist einfach nicht flexibel genug, um in volatilen Zeiten auf Schocks zu reagieren und gleichzeitig Stabilität zu erzeugen. Unsere Multi-Asset-Strategie fußt darauf, dass wir das Fundament des Portfolios auf mehrere Assetklassen aufbauen. Somit erhalten wir unterschiedliche Ertragsquellen. Wenn alle Aktienmärkte gleichzeitig fallen, sind die Konsequenzen für ein Multi-Asset-Portfolio in der Regel weniger gravierend – weil es nicht von seinem Aktienteil dominiert wird.

Einige Experten behaupten, dass eine hohe Diversifikation in guten Zeiten die Erträge verwässert. Konservativen Investoren, die große Verluste oder eine hohe Volatilität nicht akzeptieren wollen, bieten Multi-Asset-Strategien aber verlässlichen Risikoschutz. Unsere Portfolio-Allokation des Privatbank-Depots sieht wie folgt aus: Aktien in Höhe von 39,5 Prozent, Renten mit 36,7 Prozent, 4,1 Prozent in der nicht-traditionellen Assetklasse und 19,7 Prozent halten wir in Liquidität. Wir verfolgen mit dem Privatbank Depot eine Multi-Asset-Strategie unter der Berücksichtigung eines ESG-Nachhaltigkeits-Ansatzes.