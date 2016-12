Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Zahltag im Depot

Georgios Kokologiannis (Foto: Pablo Castagnola)

Bei der Rückzahlung von Zertifikaten ist es üblich, dass von der Feststellung der Rückzahlungshöhe bis zum Tag der Geldüberweisung einige Tagen vergehen. So wurde bereits Freitag vergangener Woche festlegt, dass für mein Reverse-Bonuszertifikat auf den US-Aktienindex S&P 500 (WKN: VS8B1F) jeweils 14,37 Euro zurückgezahlt werden. Am heutigen Tag wird das Geld überweisen. Der Vorteil dieser automatischen Rückzahlung: Es fallen keine Transaktionskosten an.

Georgios Kokologiannis Der Redakteur Mit Geldanlagethemen beschäftige ich mich beim Handelsblatt seit über 15 Jahren - davor bereits während meines Studiums der Betriebswirtschaftslehre und beim Finanzconsulting einer Unternehmensberatung. Twitter: @kokologiannis

Die Strategie Mein Ziel ist es, eine durchschnittliche Rendite von sechs bis acht Prozent per annum zu erreichen – und das möglichst nervenschonend. Zwei Kernbestandteilen meiner Strategie: Erstens der Einsatz von Anlagezertifikaten und anderen Derivaten, mit denen sich zum einen Depotpositionen absichern lassen und die es zum anderen ermöglichen, auch von schwierigen Phasen an den Aktien- und Rohstoffmärkten zu profitieren. Zweitens arbeite ich bei risikoreicheren Engagements mit Stopp-Loss-Marken - das soll dazu beitragen, dass ich nicht zu lange an Fehlinvestitionen festhalte.

Die Regeln Jeder Kommentator startet mit einem fiktiven Anfangskapital von 100.000 Euro. Zu Beginn werden maximal drei Wertpapiere gekauft. Danach steht es den Kommentatoren frei, in welchen Abständen sie gemäß ihrer Anlegerperspektive konservativ, chancenorientiert oder spekulativ in Wertpapiere investieren. Es werden Gebühren für Kauf und Verkauf von 0,5 Prozent angenommen und vom Barbestand abgezogen. Zinsen und Dividenden werden dem Barbestand zugebucht. Die Depotzusammensetzung muss sich nicht täglich ändern. Ein Redakteur kann an einigen Tagen eine Kommentarpause einlegen - das Portfolio kann sich dennoch ändern.

Gekauft hatte ich das Derivat für 11,45 Euro, der Gewinn beträgt rund 20 Prozent. Zum Gewinn beigetragen hatte auch das Währungsverhältnis Euro/Dollar. Denn das Derivat war nicht währungsgesichert, der Kurs profitierte zusätzlich von einem steigenden Dollar.

Beim Kauf des Zertifikates kostet ein Euro noch 1,14 US-Dollar. Seitdem ist die europäische Gemeinschaftswährung im Verhältnis um Greenback um zehn Cent gefallen.

Die Beiträge stellen keine Anlageberatung dar, insbesondere geben sie keine Empfehlung zum Kauf der genannten Wertpapiere. Sie sollen einen Anreiz zum Nachdenken und zur Diskussion über Marktentwicklungen und Anlagestrategien geben.