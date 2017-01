Bequeme, aber keine cleveren Sparer

Statt über die Finanztransaktionssteuer oder die Abschaffung der Abgeltungsteuer und damit zusätzliche Belastungen der Sparer zu diskutieren, böte es sich an, die regulatorischen Hindernisse für das Sparen in Substanzwerten zu beseitigen. „Andere Länder fördern das Wertpapier- beziehungsweise Aktiensparen, Deutschland benachteiligt es.“ So würden Dividenden mit Körperschaft-, Gewerbe- und Abgeltungsteuer insgesamt mit rund 50 Prozent belastet.

Die deutsche Politik würde sogar Fehlanreize setzen. „Im Wettbewerb der Finanzprodukte gibt es ein Regulierungsgefälle, das eine Lenkungswirkung weg vom Wertpapier und hin zu anderen – zumeist zinsbasierten – Anlageprodukten hat“, sagt er. „Künftige Regulierung muss daher berücksichtigen, wie das Sparen in Anlageformen gelenkt werden kann, die der Verbraucher zur Sicherung seines Wohlstands einsetzen kann.“

Und dazu gehören eben auch Aktien. Doch die Deutschen lassen ihr Erspartes lieber unverzinst auf Sparkonten liegen. Dekabank-Chefvolkswirt Kater fasst es zusammen: „Die Deutsche sind bequeme Sparer, aber keine cleveren Sparer.“ Im Grunde sparen sich die Deutschen also sehr wohl ärmer. Auch wenn der Kontostand wächst, knabbert die Inflation an der Kaufkraft. „Das einzige Gegenmittel dagegen war in der Vergangenheit das Langzeitsparen in Wertpapieren“, sagt Kater.

Das sieht Thomas Richter ähnlich. Wenig überraschend empfiehlt der Fonds-Lobbyist Investmentfonds als Lösung. „Sie bieten wie kein anderes Produkt die Möglichkeit, renditestarke Anlagen wie Aktien mit anderen Anlageklassen wie Anleihen oder Immobilien zu mischen und damit das Risiko zu streuen“, sagt er. „Es gibt nicht das eine Produkt, das für alle Anleger passt. Der Mix macht’s.“ Und zu dem gehören eben nicht nur Sparprodukte.