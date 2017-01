Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Das Wohlstandsniveau schmilzt

Die Inflation ist also zurück, doch die Zinsen sind nach wie vor bei null, und daran dürfte sich in absehbarer Zeit im Euro-Raum auch nichts ändern, allen kritischen Stimmen zum Trotz. Das ist für Anleger noch aus einem anderen Grund problematisch. „Dem Sparer ist mit dem Zinseszins sein bester Verbündeter verlorengegangen“, sagt Thomas Richter, Geschäftsführer des Fondsverbandes BVI. „Die Folge: Die Deutschen sparen sich tatsächlich gerade ärmer – das Wohlstandsniveau schmilzt. Gegen die Erosion des Geldvermögens kann – und muss – etwas unternommen werden.“

Das Geldvermögen privater Haushalte Vermögen privater Haushalte Nach vorläufigen Berechnungen der DZ Bank dürfte die Geldvermögensbestände der privaten Haushalte in Deutschland 2016 um rund 230 Milliarden Euro auf 5,7 Billionen Euro gestiegen sein. Quelle: DZ Bank

Vermögenszuwachs Damit ist das Geldvermögen der Deutschen um 4,1 Prozent gestiegen. Im Jahr zuvor waren es noch 4,8 Prozent. Dieser Trend dürfte anhalten.

Sparquote Die Sparquote dürfte 2016 auf 9,8 Prozent gestiegen sein.

Sachvermögen Die Sachvermögensbildung in Immobilien gewinnt im Vergleich zur Geldvermögensbildung an Bedeutung. Investments in Aktien und Aktienfonds bleiben gering.

Ausblick Die DZ Bank rechnet mit einem weiter abgeschwächten Wachstum der Geldvermögensbestände der privaten Haushalte in Deutschland von 3,8 Prozent auf knapp sechs Billionen Euro bis Ende 2017.

Das heißt aber natürlich nicht, dass die Deutschen ihre Sparquote runterfahren sollen. Jahr für Jahr legen die Bundesbürger etwa einen Zehntel ihres Geldes zurück. Das kann sich im internationalen Vergleich sehen lassen und ist auch gut so. „Sparen ist grundsätzlich keine schlechte Angewohnheit“, sagt Commerzbank-Chefanlagestratege Chris-Oliver Schickentanz. Viele Krisen in der jüngeren Wirtschaftsgeschichte seien dadurch entstanden, dass nicht gespart, sondern schuldenfinanziert investiert worden sei. „Wir müssen nur lernen, ‚anders‘ zu sparen als bisher. Der Wertpapier-Sparplan ist in Zeiten niedriger Zinsen das bessere Instrument als Tagesgeld oder Sparbuch.“

Zwar steigt das Geldvermögen der privaten Haushalte in Deutschland, aber leider immer langsamer. Die Bundesbürger verschenken Rendite. Berechnungen der DZ Bank zufolge ist das Geldvermögen im vergangenen Jahr um rund 230 Milliarden Euro auf 5,7 Billionen Euro gestiegen - ein Plus von 4,1 Prozent. Doch im Jahr zuvor war es noch ein Plus von 4,8 Prozent. Ein Trend, den es doch renditestärkere Anlageklassen aufzuhalten gilt.

Doch die deutschen Privatanleger meiden Aktien. Im internationalen Vergleich sind sie eher risikoscheu. Nur gut neun Millionen Aktionäre und Aktienfondsbesitzer zählt das Deutsche Aktieninstitut (DAI). Das sind rund 14 Prozent der Bevölkerung. Alle anderen lassen die Finger von dieser Anlageform. Zu riskant oder/und nur was für Profis lautet das allgemeine Vorurteil. Doch langfristig sind Aktien die renditestärkste Anlageklasse überhaupt. Das hat sogar die Bundesbank höchstamtlich in einem ihrer Monatsberichte festgestellt.

Viel Überzeugungsarbeit, die noch getan werden muss. BVI-Experte Richter sieht neben Produktanbietern und Vertrieben auch die Politik in der Verantwortung, um sinnvolleres Sparen zu fördern. „Nur gemeinsam kann es gelingen, das Sparen in Deutschland so auszurichten, dass es der Wohlstandssicherung dient“, ist er überzeugt. „Die Politik sollte der Gefährdung des Wohlstands nicht länger zuschauen.“