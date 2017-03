Tresor Ist das Geld nur dort wirklich sicher? (Foto: dpa)

DüsseldorfEs ist kein Geheimnis, dass die meisten Deutschen extrem konservativ, fast schon ängstlich investieren. Der Erhalt ihres Ersparten geht ihnen über alles. Kursschwankungen sind ihnen ein Graus. Deshalb setzen sie vor allem auf Sparanlagen. Viele von diesen fleißigen Sparern glauben, dass diese Investments ohne Risiko sind. Doch „dauerhaft sichere Anlagen“ gehören leider ins Reich der Mythen.

„Eine Anlage, die gegen sämtliche Krisen und Katastrophen immun ist – leider gibt es sie nicht, auch wenn wir das gerne hätten“, sagt Kurt von Storch, Mitgründer der Vermögensverwaltung Flossbach von Storch. „Risiken lassen sich nicht immer vermeiden oder gänzlich ausschließen. Für jede Anlage gibt es Katastrophenszenarien, die Anleger nur schwerlich vorhersagen können.“

Selbst ein Sparbuch ist nicht 100-prozentig sicher. Klar, Kursschwankungen gibt es hier nicht. Man kann sein Erspartes auch nicht komplett verlieren. Bankpleiten sind durch die Einlagensicherung abgedeckt. Allerdings gilt das nur bis zu einer bestimmten Summe. Durch die gesetzliche Einlagensicherung in Deutschland ist der Nominalwert von Sparanlagen zumindest bis zu einer Summe von 100.000 Euro gut abgesichert. Mit Blick darauf ist das Geld also sicher.

Eine Gefahr oder doch zumindest ein großes Problem für Sparer ist die aktuelle Geldpolitik. Die europäische Notenbank hat die Zinsen in der Krise mehr oder weniger abgeschafft. Das sollte der Wirtschaft wieder auf die Beine helfen, trifft aber gerade Sparer über Gebühr hart. Erste Banken haben sogar bereits Negativzinsen eingeführt. Auch wenn das bisher die Ausnahme ist und meist nur Konten mit extrem hohem Guthaben bestraft werden, hier schrumpft die angesparte Summe auf jeden Fall Jahr für Jahr ein bisschen.

Im Grunde ist das Geld also nur sicher, wenn es auf einem Konto bei einer Bank liegt, die keine Negativzinsen verlangt. Das gilt aber nicht mehr für alle deutsche Banken. Außerdem ist das Geld auf dem Sparbuch auch nur sicher, wenn man die realen Verluste aufgrund der Geldentwertung verdrängt beziehungsweise in Kauf nimmt.

Selbst Immobilien sind nicht so sicher, wie viele Häusle-Besitzer gerne glauben. Unerwartete Reparaturen oder Leerstände können ganz schön ins Geld gehen. Und das ist längst nicht das einzige Risiko. „Immobilien können an Wert verlieren, wenn der Staat sie künftig stark besteuert, die Zinsen steigen, die Bevölkerung schrumpft, der lokale Standort an Qualität verliert, weil eine neue Kläranlage gebaut wird. Die Reihe ließe sich fortsetzen“, sagt Ralf Zimmermann, Anlagestratege vom Bankhaus Lampe. Natürlich, Immobilienpreise schwanken in der Regel nicht so stark wie Aktienkurse oder sogar Anleihen. Aber absolut super stabil sind sie in den wenigsten Lagen und die jährliche Rendite hängt eben nicht nur vom Preis ab.