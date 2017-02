 Mythos oder Wahrheit: Sind Anleihen immer sicherer als Aktien?

Der Bundesadler im Bundestag. Deutsche Staatsanleihen gelten als sehr sicher, aber mitunter trügt der Schein. (Foto: dpa)

DüsseldorfSicher soll ihre Geldanlage sein, im Wert möglichst nicht schwanken, vorausschaubar, prognostizierbar. Am liebsten legen die Deutschen ihr Geld auf Sparkonten, das zeigen die regelmäßig veröffentlichten Statistiken der Bundesbank. Dass das Geld dort im Grunde nicht mehr verzinst wird, die Rendite nach Abzug der Inflation sogar negativ ist, nehmen die Anleger in Kauf. Auch Bundesanleihen und Bonds anderer solider Schuldner sind beliebt. Kein Wunder, schließlich sind Anleihen sicherer als Aktien, heißt es.

Aber stimmt das überhaupt? Für Ulrich Kater ist dieser Spruch ganz klar „Lehrbuchstoff bei der Börsenausbildung“. Weil im Konkursfall Anleihen noch teilweise bedient werden, Aktien jedoch das gesamte Risiko tragen, sollten die Anleihen im Wert weniger stark schwanken. „Das stimmt auch“, sagt der Chefvolkswirt der Dekabank. Demnach wäre der Satz die reine Wahrheit und kein Mythos.

Die schlechtesten Anlagen 2016 Sparbuch Seit Jahren lässt sich mit dem Sparbuch nichts mehr verdienen. So war es auch 2016. Wer Anfang des Jahres 100.000 Euro anlegt hat einen Gewinn von gerade mal 50 Euro – entsprechend von 0,05 Prozent gemacht. Immerhin verloren Anleger aber zumindest nominal – also ohne Berücksichtigung der Inflation – auch nichts. Alle Angaben ohne Transaktionskosten. Stand 30.12.2016

Mexikanischer Peso Dem mexikanischen Peso – dem zweitgrößten Verlierer der Hauptwährungen zum Euro – machte der Wahlsieg von Donald Trump zum US-Präsidenten zu schaffen. Kein Wunder, die USA sind Mexikos wichtigster Handelspartner, doch Trump will den Handel massiv besteuern und die Grenzen zu Mexiko dichter machen- auch wenn zuletzt vom dem im Wahlkampf propagierten Mauerbau nichts mehr zu hören war. Wer zu Jahresbeginn 100.000 Euro in mexikanischen Peso anlegt, verfügte Ende des Jahres jetzt nur noch über 89.510 Euro.

Britisches Pfund Das knappe Votum der Briten für einen Austritt aus der Europäischen Union schockte am 24. Juni Europa die ganze westliche Welt. Der britische Aktienmarkt erholte sich – wie auch andere europäische Börsen – von dem Schock zwar recht schnell und legte zweistellig zu. Doch das britische Pfund selbst steht weiter unter massivem Druck. Zum Euro hat es in diesem Jahr gut 13 Prozent verloren und damit so viel wie keine andere Hauptwährung. Aus 100.000 in Pfund investierten Euro wurden so nur noch 86.980 Euro.

Aktien China Der Entwicklung der chinesischen Wirtschaft verunsichert Anleger weltweit seit anderthalb Jahren. Das spiegelt sich auch der Börse wider. Der Leitindex CSI 300, der die 300 größten Aktien Festlandchinas erfasst, verlor über elf Prozent. Da gleichzeitig der Yuan zum Euro weiter abwertete, bleiben Anlegern die 100.000 Euro in den Index investiert haben, nur 85.450Euro übrig.

Aktien Ägypten In Ägypten gab die Zentralbank den Wechselkurs im November frei, das ägyptische Pfund stürzte ab. Der ägyptische Leitindex EGX 30 gewann zwar über 70 Prozent - Euro Anleger hatten aber am Jahresende von 100.000 investierten Euro nur noch 79.570 Euro übrig.

Aktien Ghana Der Aktienindex der ebenfalls sehr kleinen Börse in Ghana, verlor ebenfalls stark. Von 100.000 Euro bleiben nur 77.840 Euro übrig. Die agrarisch strukturierte Wirtschaft des als Musterdemokratie auf dem Kontinent geltenden Landes, schrumpft. Das Land ist stark vom Export von Rohstoffen wie Gold, Öl, Kakao und Edelhölzern abhängig. Dabei steigen zwar im vergangenen Jahr viele Rohstoffpreise, doch der Kakaopreis brach um fast ein Drittel ein.

Aktien Nigeria Deutsche Anleger, die 2016 an der kleinen nigerianischen Börse 100.000 Euro investierten, hatten Ende des Jahres nur noch 61.390 Euro auf dem Konto. Das lag vor allem daran, dass die Währung Naira im Sommer einbrach, nachdem die Zentralbank die Anbindung der heimischen Währung an den Dollar aufgab.

Oder doch nicht? „Das hängt davon ab, was man unter Sicherheit versteht“, gibt Ralf Zimmermann, Anlagestratege beim Bankhaus Lampe, zu bedenken. „Nimmt man an, dass der jetzige und auch die künftigen deutschen Finanzminister begebene Anleihen zurückzahlen, bekommen Anleger immerhin ihr Geld zurück – zumindest, wenn die Restlaufzeit über acht Jahre beträgt. In diesem engen Sinne sind deutsche Staatsanleihen sicher und auch sicherer als Aktien.“

Aktionäre hingegen könnten durchaus Geld verlieren – auf kurze Sicht sowieso, aber auch auf längere Sicht. Ein genauer Blick auf die vergangenen 50 Jahre zeigt: Aktien-Anleger haben bei einem Zehn-Jahres-Investment in den Dax nominal und einschließlich der Dividende in 13 Prozent aller möglichen Monate Geld verloren, auf Sicht von fünf Jahren sogar in 29 Prozent aller Monate. Schwierig wird es für Anleger vor allem, wenn sie in einer überreifen Marktphase – vor dem Platzen einer Blase oder einer globalen Rezession mit scharfen Gewinneinbrüchen - Aktien gekauft haben.

Da erscheinen Anleihen deutlich sicherer. Doch der Schein trügt: „Diese relative Sicherheit bei Anleihen ist sehr eng gefasst“ sagt Zimmermann. „Wer deutsche Anleihen unter acht Jahren Restlaufzeit kauft, bekommt jetzt schon – garantiert – weniger Geld zurück, als er dem deutschen Staat gegeben hat.“