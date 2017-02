 Mythos oder Wahrheit: Wette auf Trump – ein riskanter Poker

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

DüsseldorfDie Wall Street jagt von Rekord zu Rekord. Seit Donald Trump Anfang November zum 45. Präsidenten der USA gewählt wurde, scheinen Dow Jones, S&P 500 und Nasdaq nur eine Richtung zu kennen: nach oben. Der Immobilienmilliardär hat viel versprochen, aber bisher wenig geliefert. Trotzdem feiern die Märkte die „Trumponomics“, also seine Pläne für Konjunkturprogramme sowie die Abgaben zu senken und das Steuersystem zu vereinfachen. Es sind Ankündigungen, teils recht unkonkret noch dazu, die für die Partystimmung an den Märkten sorgen. Steht die Rally also auf tönernen Füßen? Ist die Wall Street zu weit gelaufen? Ist das nur noch wilde Spekulation, sogar Zockerei?

Ob es Trump gelingen wird, „America great again“ zu machen, sei dahingestellt. „American stocks rich again“ ist ihm schon gelungen. Angesichts hoher Erwartungen baut sich allerdings Enttäuschungspotenzial auf, warnen Experten wie Markus Reinwand von der Helaba.

Geht die Wette auf Trump auf, werden all jene jubeln oder sich doch zumindest über ihren Mut und ihre Gewinne freuen, die in den vergangenen Monaten Aktien geordert haben. Liefert Trump allerdings nicht, und die Wette auf sein Konjunkturprogramm geht nicht auf, dann werden all jene, denen die jüngste Rally nicht geheuer war, ein altes Vorurteil bemühen: Die Börse ist ein Spielcasino.

Ulrich Kater, Chefvolkswirt der Dekabank, mag diesen Vergleich ganz und gar nicht. „Ja, an der Börse wird spekuliert“, sagt er. Aber: „Die Vorstellungen, dass einige an der Börse mit dem heißen Tipp schnell reich werden und im Nullsummenspiel anderen dafür das Geld aus der Tasche ziehen, ist eine Verunglimpfung der Aktienmärkte.“ Es gebe schließlich auch Sportrennfahrer, ohne dass jeder Autofahrer deswegen im Formel-1-Wagen unterwegs sei. „Aktien bedeuten die Beteiligung von Sparern am unternehmerischen Kapital der Volkswirtschaft“, stellt Kater klar.

Da die Wirtschaft vielen Unsicherheiten und Schwankungen unterlegen sei, würden auch Aktienkurse schwanken, ohne dass sie über viele Jahre hinweg ihre Ertragskraft verlieren würden. „Wichtig ist, dass man die Eigenschaften der Aktienmärkte kennt und sich darauf einstellt“, mahnt der Chefvolkswirt. Das bedeute zunächst, nur langfristige Gelder einzusetzen, breit zu streuen und dann weitgehend unabhängig von Schwankungen investiert zu bleibt.