Indizes für Transparenz und Leistung

Unternehmen mit sinkenden Emissionen erhalten im „Industry Leader Low Carbon Indizes“ mehr Gewicht. „Mit dem inklusiven Ansatz sind Wertpapiere mit schlechten Emissionsdaten zwar Teil des Index, aber untergewichtet gegenüber ihrer Free-Float-Marktkapitalisierung. Dadurch können sich die Aktionäre in Unternehmensgremien einbringen und deren Strategien zur CO2-Reduzierung beeinflussen“, erklärt Giulio Castelli, Leiter Produktentwicklung. Die Daten liefert großenteils das CDP. Die South Pole Group schätzt Leistungen von Unternehmen, die ihre Daten nicht offen legen.

Zudem gibt es den „Global Climate Change Leaders Index” mit solchen Unternehmen, die es bei den jährlichen Erhebungen der Investoreninitiative CDP in deren “A-Liste“ schaffen. Das sind Unternehmen, die aktiv zeigen, wie sich transformieren.

Für Investoren, die möglichst wenige Emissionen im Portfolio haben und große CO2-Emittenten meiden wollen, hat Stoxx die „Low Carbon Footprint Indizes“ gestrickt. Hier werden Unternehmen mit den niedrigsten Emissionen gewählt und die emissionsträchtigsten Branchen ausgeschlossen: Chemie, Versorger, Öl & Gas, Bau & Materialien, Reisen & Freizeit, Lebensmittel & Getränke sowie Rohstoffe.

Dies ist so ein Index, der nichts bewirken wird und bloß - wenn man sich dem Trugschluss denn hingibt - dem Gewissen dient. Dem Gewissen von Anlegern, die selbst bauen, heizen, reisen, sporteln, essen und trinken. Die Bedienung von Grundbedürfnissen und moderner Lebensart auszuschließen, wird diese nicht ändern.

Zudem hält mancher Klimaindexfonds nicht, was er Investoren verspricht. So überschreitet der Klima-Fußabdruck des “SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Reserves Free ETF” den MSCI ACWI All Country World Index um zehn Prozent, wie die » Plattform Fossil Free Funds der Nichtregierungsorganisation As You Sow auf Basis von Daten von YourSRI und der South Pole Group berechnet. Einige als „fossilfrei“ gelabelte Fonds senkten den Fußabdruck von Investoren kaum oder nicht, warnte Bloomberg im Januar. Sie machen sich aber das Leben durch simple Branchenausschlüsse leicht. Andere Indexfonds hingegen stünden gut da.

Überdies sollten Anleger wissen: Die Wirkungsanalyse steckt in den Kinderschuhen. Zumal CO2 nicht der einzige Maßstab für Klima-Effekte ist. Ein ineffizienter Papierhersteller verursacht womöglich weniger Emissionen als ein effizient produzierender Wettbewerber, der Regenwald und somit CO2-Speicher vernichtet und Methan-Gase freisetzt. Kriterium müsste auch sein, ob Firmen die Biodiversität schützen. Verschiedene Akteure forschen nach geeigneten branchenübergreifenden oder -spezifischen Indikatoren. Diesen Aspekt nicht einzubeziehen, begrenzt die Wirkung von Low-Carbon-Indizes auf Unternehmen.