Wenn die Gebühren das Kapital aufzehren

Als zweites hat Morgen & Morgen fondsgebundene Rentenversicherungen mit Beitragsgarantie unter die Lupe genommen. Die Produkte sind Fondssparpläne im Mantel einer Rentenversicherung. In guten Börsenjahren können sie hohe Renditen bringen – in schlechten Jahren geraten sie unter Druck. Die Beitrags- oder Kapitalgarantie stellt sicher, dass die bis zur Fälligkeit des Vertrags eingezahlten Beiträge wieder ausgezahlt werden. Darüber hinaus gehende Renditen sind größtenteils Glückssache.

Fondsgebundene Rentenversicherungen sind teuer. Zu Beginn werden oft hohe Abschlusskosten fällig, die man in den ersten Jahren der Vertragslaufzeit mit seinen Beiträgen abbezahlt, ehe man tatsächlich zu sparen beginnt. Überdies liegen die jährlichen Kosten höher als bei klassischen Rentenversicherungen, weil die Verwaltungsgebühren der eingesetzten Fonds zu den Kosten des Versicherungsmantels hinzukommen.

Weil Anbieter unterschiedliche Fonds einsetzen, variieren die Kosten stark. Im Morgen-&-Morgen-Ranking hat ein Produkt der Allianz am besten abgeschnitten, bei dem Kunden in den hauseigenen Fonds „Allianz Strategiefonds Wachstum“ investieren. Dafür werden 1,44 Prozent Gebühren pro Jahr fällig. Bei anderen Anbietern in den Top Ten wird es deutlich teurer, etwa bei der Stuttgarter und bei HDI. Interessant: Rentenversicherungen, die günstige börsengehandelte Indexfonds einsetzen, haben nicht unbedingt die niedrigsten Gebühren.

Bei der dritten Kategorie, den sogenannten Indexpolicen, variieren die jährlichen Kosten besonders stark. Versicherer investieren dabei die erwirtschafteten Überschüsse über Umwege in einen Aktienindex. Für ein Produkt der Württembergischen zahlen Kunden 0,8 Prozent pro Jahr. Für eine Indexpolice von Condor werden dagegen 2,64 Prozent Jahresgebühr fällig. Die garantierte Rente der zehn Top-Produkte unterscheidet sich ebenfalls deutlich: Sie liegt zwischen 70 und 78,50 Euro pro Monat. Die mögliche Rente unter Berücksichtigung der Rendite aus der Überschussbeteiligung liegt mit Werten zwischen 124 und 136 Euro monatlich im ersten Auszahlungsjahr deutlich höher. Die in Aussicht gestellten Renditen werden aber oft nicht erreicht, warnen Verbraucherschützer.

Bei fondsgebundenen Rentenversicherungen ohne Beitragsgarantie ist das Verlustrisiko besonders hoch – ohne dass die Renditechancen außergewöhnlich groß wären. Ohne Beitragsgarantie ist keine sichere Rente zu erwarten. Morgen & Morgen nennt in seiner Auswertung deshalb lediglich den Rentenfaktor. Dieser gibt an, wie viel Rente pro Monat je 10.000 Euro angespartem Kapital ausgezahlt wird. Beispiel: Beim Erstplatzierten in dieser Kategorie, einem Tarif der Canada Life, beträgt der Rentenfaktor 22,53. Je 10.000 Euro angespartem Kapital werden also 22,53 Euro pro Monat ausgezahlt. Der Rentenfaktor stellt oft nur eine Prognose dar. Bei den Produkten im Morgen-&-Morgen-Ranking ist er allerdings garantiert.

Ein hoher Rentenfaktor ist für Versicherer ein gutes Vertriebsargument. Verbraucher sollten der Argumentation der Assekuranz allerdings nicht vorbehaltlos folgen. Einerseits zeigt die Auswertung von Morgen & Morgen, dass Policen mit hohem Rentenfaktor nicht immer die höchsten möglichen Renten in Aussicht stellen. So hat ein Tarif der Europa-Versicherung mit 32,66 den höchsten Rentenfaktor im Ranking. Die mögliche Rente liegt trotzdem vergleichsweise niedrig, weshalb es der Tarif nur auf Platz neun geschafft hat. Andererseits ist die mögliche Rente eben nur eine Prognose – und keineswegs sicher.