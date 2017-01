Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Investitionen bleiben auf niedrigem Niveau

In Europa deuten die Stimmungsindikatoren dagegen „auf eine anhaltende konjunkturelle Belebung“ hin, wie die stellvertretende Leiterin Volkswirtschaft von Sal. Oppenheim, Ulrike Kastens, erklärt. Getragen werde das Wachstum in der Eurozone, das Sal. Oppenheim 2017 auf 1,5 Prozent schätzt, vor allem vom Konsum. Negativ wertet Kastens dagegen, dass die Investitionen noch immer nicht das Niveau von vor der Finanzkrise erreicht haben.

„Die politischen Unsicherheiten in diesem Jahr werden daran wenig ändern“, meint sie - und spielt damit neben Trump vor allem auf die Wahlen in den Niederlanden, Frankreich und Deutschland an. Die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) bleibe daher auf expansivem Kurs, obwohl die Notenbank eine leichte Reduzierung der Anleihekäufe angekündigt hat.

Zugleich kritisiert Kastens die ausbleibenden strukturellen Reformen sowie die nach wie vor hohen Staatsschulden in einigen Ländern. Bei einem Zinsanstieg in den nächsten Jahren wäre die Staatsverschuldung vor allem für Italien nicht mehr tragfähig.

Wenig Sorgen machen müssten sich Investoren indes über die Lage in China, ist Sal. Oppenheim-Analystin Katrin Löhken überzeugt: „Durch ihre Konjunkturprogramme haben es die Chinesen geschafft, die Wirtschaftsentwicklung im Vergleich zum Vorjahr zu stabilisieren.“ Gerade zu Anfang des Jahres 2016 wurden die Finanzmärkte wegen einer möglichen Wachstumsschwäche Chinas kräftig durchgeschüttelt.

Es bestehe zwar die Gefahr eines Handelskriegs mit den USA, sagt Löhken. Die Exporte in die USA betragen 18 Prozent der chinesischen Gesamtexporte und stehen für rund 3,7 Prozent des BIP. „Würden die USA Importzölle von 45 Prozent auf alle chinesischen Produkte verhängen, könnte dies die Gesamtexporte Chinas um drei bis fünf Prozent senken.

Die Auswirkungen auf das chinesische BIP hält die Analystin aber für begrenzt. Zudem seien solche drastischen Maßnahmen unrealistisch. Die Experten von Sal-Oppenheim begründen dies mit einem plakativen Beispiel: Etwa 70 Prozent der Schuhe weltweit kämen aus China. Die USA könne die gesamte Produktion nicht sofort ersetzen - und hätte wohl auch kein Interesse daran.