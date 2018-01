Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Branche auf der Suche nach Auswegen

Es gibt Schlupflöcher

Ein Grund, warum MiFID II in den ersten beiden Handelstagen am Mittwoch und Donnerstag nicht zu großen Turbulenzen geführt hat, sind die Schlupflöcher, die die Richtlinie beinhaltet. So darf Handel noch jenseits der öffentlichen Börsenplätze für Tranchen stattfinden, die für die Dark Pools zu klein, für eine Börsenplatzierung aber zu groß sind. Die umstrittene Ausnahme betrifft sogenannte systematische Internalisierer (SI). Diesen neuen Namen verwenden Banken und Handelsgesellschaften, wenn sie die Kauf- oder Verkaufs-Orders ihrer Kunden direkt unter der Nutzung ihres eigenen Kapitals erfüllen.

„Wir werden wahrscheinlich einen deutlichen Rückgang im Dark Trading sehen, sobald die Obergrenzen in Kraft sind“, sagt Anish Puaar, Europäischer Marktstrukturanalyst bei Rosenblatt Securities. „Letztendlich wird der Großteil des Handels zu periodischen Auktionen und schließlich zu systematischen Internalisierern wechseln.“

Steigender Aufsichtsdruck

Die Aufsichtsbehörden möchten Risiken frühzeitig erkennen und imstande sein, bei verdächtigen Vorkommnissen schnell einzusteigen. MiFID II soll die Finanzakteure zu größerer Vorsicht zwingen. Zum Beispiel müssen Institute die meisten Handelsgeschäfte, einschließlich von Informationen über Preis und Volumen, sofort an die Aufsicht melden. Wertpapierhändler innerhalb der Europäischen Union müssen sich persönlich identifizieren bei jeder Handelsplattform, etwa mithilfe der Passnummer.

Auch Broker sind betroffen. Sie müssen ihre Uhren synchronisieren und alle Handelsgeschäfte mit Zeitstempel versehen. Bond-Trader müssen dem Markt innerhalb von 15 Minuten nach Ausführung von einer Transaktionen berichten. Mindestens fünf Jahre lang müssen Broker und Investmentmanager alle persönlichen Gespräche im Zusammenhang mit einem Geschäft protokollieren.

Im Vorfeld war MiFID II von Finanzakteuern mit dem Millenniums-Bug zur Jahrtausendwende verglichen worden, aufgrund des potentiellen Chaos' in Computersystemen. Wie beim realen 1. Januar 2000 bewahrheiteten sich die Befürchtungen am Mittwoch aber nicht. Es kam eher zu kleineren Problemen, etwa im Handelsgeschäft der DZ Bank und anderer Institute, da für einige strukturierte Anlageprodukte und Fonds noch die notwendigen Informationsblätter fehlten.