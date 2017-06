 Tool der Woche : Bei grünen Geldanlagen den Überblick behalten

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Ökologisch und sozial verträglich Der Markt für nachhaltige Fonds wächst. (Foto: dpa)

DüsseldorfEs war eine Entscheidung, die auch in der Finanzwelt viel beachtet wurde: Anfang Juni kündigte US-Präsident Donald Trump an, aus dem Pariser Klimaabkommen auszusteigen. Das brachte Trump nicht nur scharfe Kritik von Politikern und Klimaschützern ein. Er könnte damit auch den US-Finanzmärkten einen Bärendienst erwiesen haben.

Denn besonders institutionelle Anleger wie Pensionsfonds achten bei ihren Investments verstärkt auf ökologische und soziale Kriterien, sagt Robert Haßler, Chef der Umwelt-Ratingagentur oekom. Diese könnten in Zukunft von Anlagen in US-Staatsanleihen oder Unternehmen absehen. „Investoren haben verstanden, dass sich Nachhaltigkeit positiv auf das Verhältnis von Rendite und Risiko auswirken kann“, sagt Haßler.

Eine Erkenntnis, die auch eine Studie des Forums Nachhaltiger Geldanlage (FNG) bestätigt: 2016 hatten Investoren aus Deutschland, Österreich und der Schweiz rund 420 Milliarden Euro in nachhaltige Geldanlagen investiert – ein Plus von über 30 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Das Volumen nachhaltiger Investmentfonds stieg sogar um 40 Prozent. Trotzdem bleibt das Feld ein Nischenmarkt: Laut Fondsrating-Gesellschaft Morningstar legen nur vier Prozent der Publikumsfonds für Privatanleger bei ihren Investmententscheidungen ökologische und soziale Kriterien an.

Ein weiteres Problem: In vielen Fällen ist es für Laien kaum zu durchblicken, welchen Nachhaltigkeitskriterien sich die Fondsmanager verpflichten. Bei einer Analyse der Verbraucherzentrale Bremen und der Stiftung Warentest erfüllten nur 13 von 46 Fonds grundlegende Transparenzkriterien. Bei knapp der Hälfte der untersuchten Fonds fällt das Urteil der Verbraucherschützer kritisch aus: „20 Fonds kommunizieren die Nachhaltigkeit ihrer Investitionen eher schlecht.“

Zunächst müssen Anleger den Überblick behalten, welche Anlagekriterien auf dem Markt verbreitet sind: Manche Fondsmanager formulieren Ausschlusskriterien. Sie verzichten beispielsweise generell auf Investments in Rüstungs-, Öl- oder Atomkraft-Unternehmen oder meiden Firmen, die grundlegende Arbeitsstandards der Internationalen Arbeiterorganisation nicht erfüllen.