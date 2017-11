Trotz der anhaltenden Nullzinspolitik sparen die Deutschen fleißig – unter anderem in Anlagefonds. Der deutsche Bankenverband hat untersucht, welche Fonds sich in den letzten drei Jahrzehnten am besten rentiert haben. Dabei ist der Verband von einer monatlichen Geldanlage in Höhe von 100 Euro ausgegangen. Zwar bieten Anlagefonds im Gegensatz zu anderen Geldanlagen mehr Flexibilität, da Anleger nicht an feste Laufzeiten gebunden sind, so empfiehlt sich für eine möglichst hohe Rendite doch Durchhaltevermögen. Daher wird im Vergleich des Bankenverbands ein Zeitraum von 1987 bis 2017 betrachtet. In der Berechnung sind bereits alle Fondskosten einschließlich des maximalen Ausgabeaufschlags berücksichtigt, steuerliche Aspekte nicht. Auch mögliche Transaktionskosten sind nicht berücksichtigt. Die besten Anlagefonds im Überblick.