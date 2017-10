Frankfurter Börse Nicht nur mit steigenden Aktienkursen können Investoren Geld verdienen. (Foto: dpa)

Frankfurt„Es war kein einziger Leerverkäufer dabei“, sagte Warren Buffett kürzlich bezogen auf eine Liste mit den reichsten US-Amerikanern der vergangenen 35 Jahre. Die Mahnung des Starinvestors an seine Zuhörer war unmissverständlich: Dauerhaft erfolgreich sind an der Wall Street nur Optimisten – nicht Baisse-Spekulanten. Der intakte langfristige Aufwärtstrend an den Börsen und auch die jüngsten Rekordstände bei Dow Jones, Dax & Co. untermauern Buffetts Zuversicht.

Vor allem professionelle Anleger hält das aber nicht davon ab, auch mit Wetten auf fallende Notierungen Geld zu verdienen – selbst wenn dies moralisch umstritten ist. Es sind meist Hedgefonds und andere institutionelle Akteure, die mit sogenannten Leerverkäufen versuchen, Kursverluste in Depotgewinne umzumünzen. Hinweise auf solche Spekulationen sind auch für Privatanleger interessant. Sei es als frühes Warnsignal für eigene Depotpositionen – oder, um sich den Abwärtswetten der Profis anzuschließen und ebenfalls davon zu profitieren.

Am deutschen Aktienmarkt stehen derzeit im Fokus von Leerverkäufern vor allem zwei Finanzhäuser, ein Modeunternehmen und ein Windturbinenproduzent. Das geht aus einem Leerverkaufs-Tool hervor, das Handelsblatt-Lesern zur Verfügung steht.

Die Online-Anwendung zeigt alle Leerverkäufe von Investoren („Positionsinhaber“), die mehr als 0,5 Prozent der ausstehenden Aktien eines Unternehmens („Aktiengesellschaft“) ausmachen und im „Bundesanzeiger“ veröffentlicht werden. Hintergrund: Die Namen der dieser Spekulanten sind bekannt. Denn in der EU müssen Investoren den Regulierern melden, wenn sie mehr als 0,2 Prozent des Aktienvolumens eines Unternehmens für Leerverkäufe halten. Überschreitet die Order 0,5 Prozent des Volumens, wird dies publik gemacht – in Deutschland ist das dann dem „Bundesanzeiger“ zu entnehmen.

Ihre Wetten auf sinkende Kurse ausgebaut haben Investoren laut Handelsblatt-Tool zuletzt etwa bei den Aktien der Deutschen Bank und auch bei denen der Commerzbank, die jeweils im hiesigen Leitindex Dax enthalten sind: Bei der Deutschen Bank bestehen momentan veröffentlichte Netto-Leerverkaufspositionen in Höhe von 1,3 Prozent der ausgegebenen Aktien. Bei der Commerzbank liegt der entsprechende Anteil bei 0,8 Prozent. Der jeweilige Nettowert ergibt sich durch die eröffnete Leerverkaufsposition eines Investors abzüglich eventuell vorhandener Wertpapierbestände, die von steigenden Kurse der zugrundeliegenden Aktie profitieren.

Während die Anteilseigner eines börsengelisteten Unternehmens bei fallenden Aktienkursen Verluste verkraften müssen, erzielen Leerverkäufer aus solchen Aktionen hohe Gewinne. Deren Vorgehensweise: Sie leihen sich bei anderen Marktteilnehmern – vor allem bei Fonds – Dividendenpapiere, um diese sofort wieder zu verkaufen. Sinkt der Aktienkurs wie geplant, können die im Fachjargon auch als „Shortseller“ bezeichneten Investoren die Titel später zu einem verbilligten Kurs zurückkaufen und dem Verleiher zurückgeben. Die Differenz zwischen dem Verkaufs- und dem gesunkenen Rückkaufskurs streichen die Leerverkäufer als Profit ein. Der Verleiher erhält eine Leihgebühr.

In die Berechnungen für die Netto-Leerverkaufspositionen fließen alle Wertpapiere ein, die von der Preisentwicklung der betrachteten Aktie abhängen. Also etwa auch Optionen oder sogenannte CFDs, mit denen ebenfalls auf Kursbewegungen in beide Richtungen spekuliert werden kann.

Bei der Deutschen Bank und der Commerzbank erwarten derzeit offensichtlich nicht nur Leerverkäufer, dass den beiden Aktien demnächst die Luft ausgeht: Von allen Analysten, die momentan beide Bank-Titel unter Beobachtung haben, spricht jeweils nur eine Minderheit eine Kaufempfehlung aus. Das geht hervor aus Daten des Informationsdienstleisters Bloomberg. Nur 17 Prozent der Experten raten Anlegern, in die Dividendenpiere der Deutschen Bank zu investieren.

Auf Sicht von zwölf Monaten rechnen die Fachleute im Mittel mit einem unter dem Strich stagnierenden Aktienkurs. Bei der Commerzbank sprechen sich mehr als drei Viertel der Analysten dafür aus, die Aktie zu verkaufen oder bestenfalls vorhandene Bestände zu halten. Binnen Jahresfrist prognostizieren sie im Schnitt einen neunprozentigen Wertverlust der Anteilsscheine. Zuletzt hat beispielsweise die Nord LB ihre Verkaufsempfehlung für die Aktien der Commerzbank bekräftigt und das Kursziel bei 8,50 Euro belassen. Bezogen auf die aktuelle Notierung wäre das ein Abwärtspotenzial von mehr als einem Viertel.