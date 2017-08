Vermögensverwaltung : Ein Job zum Gähnen

Datum: 18.08.2017 16:14 Uhr

Lim Tze Chengs Fonds hat mit 51 Prozent Ertrag in diesem Jahr alle seine Konkurrenten in Malaysia in den Schatten gestellt. Der Manager findet seinen Job trotzdem öde. Dafür gibt es einen einfachen Grund.