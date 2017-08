 Warren Buffett: Star-Investor setzt stärker auf Kreditkartenbranche

Warren Buffett Der amerikanische Staar-Investor während einer Veranstaltung in Omaha. Er setzt verstärkt auf Kreditunternehmen. (Foto: dpa)

New YorkDer US-Großinvestor Warren Buffett setzt verstärkt auf den Kreditkartensektor. Seine Investmentgesellschaft Berkshire Hathaway teilte am Montag mit, Anteile an Synchrony Financial erworben zu haben. Berkshire besitze nun 17,5 Millionen Aktien an dem Finanzdienstleister mit einem Börsenwert von 521 Millionen Dollar zum 30. Juni. Das Unternehmen wurde Mitte 2014 vom General Electric an die Börse gebracht. Berkshire gehört bereits ein Sechstel des Kreditkartenunternehmens American Express. Zugleich zog sich der Großinvestor aus der Beteiligung von General Electric zurück.

Synchrony-Aktien legten im nachbörslichen Handel 4,6 Prozent zu. Buffett, der den Spitznamen „Das Orakel von Omaha“ trägt, steht seit mehr als 50 Jahren an der Spitze von Berkshire Hathaway. Seine Investitionsentscheidungen werden von vielen Anlegern verfolgt. Im zweiten Quartal baute Berkshire zugleich die Beteiligungen an der US-Depotbank BNY Mellon sowie an General Motors aus. Dagegen reduzierte die Investmentgesellschaft ihre Anteile an den Fluggesellschaften American Airlines Group, Delta Air Lines und United Continental Holdings.