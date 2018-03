 Anlagestrategie: Die billigen Dax-Schwergewichte

Nach dem Donnerwetter an der Börse sind die Aktienkurse einiger Dax-Konzerne sogar unter ihren Buchwert gerutscht und sind damit extrem günstig bewertet. Für Anleger bietet diese Situation Chancen.

Das Parkett der Frankfurter Börse. Viele Unternehmen notieren unter Buchwert. (Foto: AFP)

BonnDeutschlands Firmen verdienen prächtig. In diesem Jahr sammeln allein die Dax-Konzerne 74 Milliarden Euro an Gewinnen ein, so viel wie noch nie. Doch an der Börse werden deutsche Konzerne derzeit für zu leicht befunden. Der Dax hat seit Ende Juli rund 2.000 Punkte an Wert eingebüßt. Das ist ein Substanzverlust von 27 Prozent der noch im Sommer an der Börse vorhandenen Marktkapitalisierung.

Gegenüber dem Jahreshöchststand im April hat der Dax sogar ein Drittel seines Wertes verloren. Deutsche Unternehmen sind an der Börse derzeit so preiswert wie zuletzt in der schweren Wirtschaftskrise Anfang der achtziger Jahre. Im Schnitt zahlen Anleger für die 30 Dax-Konzerne nur noch knapp den achtfachen Jahres-Nettogewinn. Der historische Durchschnitt seit 1960 liegt beim 14-fachen des Jahresgewinns.

Der Kurseinbruch scheint nur auf den ersten Blick fundamental begründet: Die Konjunkturaussichten für die kommenden Jahre seien durch die Schuldenkrise eingetrübt, heißt es. Doch der Grund für den scharfen Dax-

Knick liegt nicht nur an den Ängsten der Börsianer vor einer Rezession, sondern auch in markttechnischen Gegebenheiten, die ausgerechnet den Dax derzeit besonders hart treffen: „Frankreich, Spanien und Italien haben sogenannte Leerverkäufe verboten. Das hat einige Marktteilnehmer dazu veranlasst, den Dax-Future als Weg zu nutzen, um sich gegen Kursrückschläge am europäischen Markt abzusichern. Denn der Dax-Future ist nach wie

vor frei von Beschränkungen auf Leerverkäufe“, erklärt Heiko Geiger von Vontobel.

Die Folge des technisch beschleunigten Ausverkaufs: Etliche Dax-Werte kosten an der Börse derzeit weniger als ihr eigener Buchwert. Selbst wenn eine Korrektur der Börsenkurse gerechtfertigt war, so ist zu erwarten, dass zumindest die Überreaktionen der Marktteilnehmer in Bezug auf die substanziellen Börsenbewertungen korrigiert werden. Beispiele für unterbewertete Aktien und die passenden Zertifikate für deren möglichen Turnaround sind fünf Schwergewichte aus dem Dax: Lufthansa, RWE, Volkswagen, Daimler und Thyssen-Krupp.