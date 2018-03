 Rohstoffzertifikate: Alles auf Zucker

Zertifikate auf Zucker, Weizen oder Gold brachten in der Vergangenheit atemberaubende Gewinne, bei aktiven Anlegern gehören sie zu den Favoriten. Wo der Einstieg noch lohnt und welche Papiere sich für langfristige Anleger eignen.

Zucker-Zertifikate - greifbarer als Aktien und Anleihen. (Foto: dpa)

DÜSSELDORF. Peer Steinbrück ist ein vorsichtiger Mann. Staatsanleihen, bekannte der Ex-Finanzminister vor Kurzem, habe er keine. Dafür aber "einige Rohstoffzertifikate". Welche genau, das sagte Steinbrück natürlich nicht. Doch wenn er nicht gerade auf sinkende Kurse spekuliert hat - und das sollte man einem ehemaligen Finanzminister dann doch nicht zutrauen -, dürfte Steinbrück damit ziemlich gut im Gewinn stehen. Hat er diese Zertifikate nach dem 1. Januar 2009 gekauft, muss er allerdings, wenn er die Papiere versilbert, kräftig Steuern zahlen.

Von diesem Schicksal werden auch die wiwo.de-Leser nicht verschont bleiben, die den Zertifikate-Empfehlungen dieses Jahres gefolgt sind. Von den 23 in diesem Jahr bisher vorgestellten Rohstoffzertifikaten sind 21 ins Plus gelaufen. An der Spitze stehen Zertifikate auf den Zuckerpreis, die in sieben Monaten bis zu 340 Prozent plus schafften. Zertifikate auf Baumwolle, auf Gold und Silber erreichten Gewinne von mehr als 100 Prozent.

Beliebte Rohstoffzertifikate

Vor allem bei aktiven Anlegern gehören Rohstoffzertifikate derzeit zu den großen Favoriten - zu Recht. Rohstoffe sind elementar. Sie sind den Menschen näher als Aktien und Anleihen. Schon beim Frühstück Kaffee und Zucker, Weizen fürs Brot, Baumwolle für die Kleidung. Warum dann nicht, wenn man sich schon über teures Benzin beim Tanken ärgert, auch Ölzertifikate kaufen und mitverdienen, wenn der Ölpreis steigt?

Der führende Rohstoffindex CRB zeigt, dass der Anstieg der Rohstoffnotierungen noch keineswegs zu Ende sein dürfte. So wird die Nachfrage nach Rohöl bei einer anziehenden Weltkonjunktur weiter zunehmen. Die Wirtschaft im größten Verbraucherland der Erde, in China, wird nach Schätzungen der OECD im nächsten Jahr um zehn Prozent wachsen. "Man kann die Bedeutung Chinas für den weltweiten Energieverbrauch kaum überschätzen", sagen die Ölexperten der Internationalen Energie Agentur.

Ähnlich hoch wird das Wachstum in Indien ausfallen, das mittlerweile zu den fünf größten Energieverbrauchern der Erde gehört. Geht die Erholung in den klassischen Industrieländern mit rund zwei Prozent plus im nächsten Jahr weiter, steigt auch hier die Ölnachfrage.