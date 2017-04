Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Bewährungshelfer wusste von dem Plan

Doch der in den Plan eingeweihte Mann informierte seinen Bewährungshelfer über das Vorhaben Barnetts, der dann die Strafverfolgungsbehörden informierte. Die Ermittler statteten den Tippgeber mit einer Wanze aus und konnten dann weitere Details von Barnetts Plan abhören – die ersten Sprengsätze sollten demnach „so weit im Norden wie möglich“ platziert werden, um von Anstifter und Ausführer in Florida abzulenken.

Barnett drohen bis zu zehn Jahre Haft wegen des Besitzes der Sprengsätze, er sitzt in Untersuchungshaft. Er war in der Vergangenheit bereits mehrfach straffällig geworden und trug bei der Planung seiner Tat eine elektronische Fußfessel mit GPS-Sender, was die Suche nach einem Komplizen erklären könnte. Barnett wollte nach den Detonationen „den Aktienmarkt beobachten“ und sehen, ob sich etwas bewege. Die Bomben hätten laut Sprengstoffexperten Menschen verletzen oder auch töten können.

Anhaltspunkte für Mittäter gibt es beim Dortmunder Anschlag nicht. Sergej W. wird versuchter Mord, Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion sowie gefährliche Körperverletzung vorgeworfen. Ihm droht damit eine lebenslange Haftstrafe.