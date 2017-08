Kritik und Verbesserungsvorschläge

Seine Strategie offen darzustellen, ist auch das Ziel von Gottfried Urban. „Wikifolio ist eine gute Möglichkeit, sehr transparent zu zeigen, wie man bei der Aktienauswahl und der Zusammenstellung von Depots vorgeht“, sagt der Chef von Bayerische Vermögen. Seit 2014 ist er auf der Social-Trading-Plattform aktiv und war damit ebenso wie Albrech einer der ersten Vermögensverwalter mit einem investierbaren Wikifolio. Das Team von Urban betreut auch das „Social Trading“-Musterdepot im Handelsblatt.

Das Engagement der Vermögensverwalter auf Wikifolio dient aber nicht nur Marketingzwecken oder als Versuchslabor. Sie können mit ihren Depots auch über mögliche Kursgewinne hinaus Geld verdienen – und zwar in Form einer Erfolgsprämie, die auch von der Größe des Portfolios abhängt. Hinzu kommt im Fall der Anlageprofis ein Teil der Zertifikategebühr. Das erfolgreichste Vermögensverwalter-Wikifolio ist das „Stockpicker & Cash“ von MS Finance Support. Seit Auflage im Juli 2014 hat es gut 67 Prozent zugelegt, bei einem Maximalverlust von 12,5 Prozent.

Die meisten Vermögensverwalter sind nur auf Wikifolio und nicht noch auf anderen Plattformen aktiv. „Da aktuell eine regelrechte Schwemme an Social-Trading-Plattformen versucht, den Markt zu erobern, bleibt nicht mehr genug Zeit für das tägliche Geschäft“, sagt Abrech. Man könne nicht auf allen Hochzeiten tanzen. „Daher konzentrieren wir uns in dem Bereich lediglich auf Wikifolio, weil es unserem Anforderungsprofil an eine Social-Trading-Plattform absolut gerecht wird.“

Auch die anderen Vermögensverwalter sind voll des Lobes. Doch es gibt auch Kritik, oder zumindest Verbesserungsvorschläge. Albrech schlägt vor, die Vermögensverwalter-Wikifolios stärker von denen der Privatpersonen abzuheben, damit Anleger leichter entscheiden können, wann sie es mit einem Profi und wann mit einem Privatanleger als Trade zu tun haben. Urban bemängelt, dass die Anleger auf Wikifolio vor allem auf die Performance achten. Auch vom Volumen seiner Wikifolios – investiert sind gut 33.000 beziehungsweise gut 10.000 Euro – ist er enttäuscht.

Damit ist Urban nicht alleine. In das größte Vermögensverwalter-Wikifolio haben Anleger gerade mal rund zwei Millionen Euro investiert. Es ist das „Privalor AG Aktienstrategie XII“. Im laufenden Jahr hat es immerhin 33 Prozent zugelegt, seit Auflage im August 2016 sind es 23 Prozent. Überhaupt gibt es nur 46 Wikifolio-Zertifikate mit einem Anlagevolumen von mehr als einer Million Euro. Das allergrößte Portfolio ist allerdings gut 34 Millionen Euro schwer.

Hendrik Leber bemängelt, dass die An- und Verkaufsspannen so hoch sind und Dividenden dem Portfolio nicht gutgeschrieben werden. Grundsätzlich ist auch er sehr zufrieden und will weitere Wikifolios aussetzen. So wie auch viele der anderen Befragten.

Die Verlagsgruppe Handelsblatt ist über ihre Beteiligungsgesellschaft VHB ventures an Wikifolio beteiligt.