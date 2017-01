„Vorwürfe sind nicht vollständig nachvollziehbar“

„Das Verlustrisiko bei CFDs mit Nachschusspflicht ist für den Anleger unkalkulierbar“, hatte die Chefin der Wertpapieraufsicht der Bafin, Elisabeth Roegele, erklärt und auf große Kursschwankungen an der Börse binnen kurzer Zeit hingewiesen. Gegen CFDs ohne Nachschusspflicht will die Finanzaufsicht nicht vorgehen.

In Deutschland gibt es laut Neustadt rund 50 000 aktive CFD-Anleger. Im dritten Quartal 2016 handelten sie Wertpapiere im Volumen von 435 Milliarden Euro. Beschwerden, etwa zu nicht korrekt ausgeführten Orders oder Lücken im Handel, kämen fast alle aus dem unregulierten Bereich, sagte Neustadt. Sonst kämen sie nur selten vor. „Die Vorwürfe der Bafin sind daher nicht vollständig nachvollziehbar“.

Differenzgeschäfte Funktionsweise Der Wert eines Contract for Difference (CFD) verändert sich parallel zum Basiswert, etwa zu einer Aktie. Steigt der Aktienkurs um einen Euro, steigt auch der Wert des CFD um einen Euro. Der Hebeleffekt entsteht, weil das Derivat weniger kostet. Während ein Aktionär etwa eine Aktie für 100 Euro kauft, zahlt ein Trader für einen CFD auf diese Aktie etwa nur fünf Euro. Die fehlenden 95 Euro leiht ihm der CFD-Broker.

Wirkung Eine Kurssteigerung der Aktie um zehn Euro bedeutet auch für den CFD-Anleger ein Plus von zehn Euro. Während der Aktionär nur zehn Prozent Gewinn erzielt, verzeichnet der CFD-Trader aber ein Plus von 200 Prozent. Das Problem: Die Hebelwirkung funktioniert auch umgekehrt. Fällt der Aktienkurs etwa um fünf Prozent, verliert der CFD-Anleger bereits seinen gesamten Einsatz.

Der CFD-Verband vertritt nach eigenen Angaben rund 80 Prozent des deutschen Gesamtmarkts, darunter Anbieter wie die Commerzbank und CMC Markets. Alle Mitglieder seien von der Bafin reguliert.

Das geplante Verkaufsverbot für CFDs mit Nachschusspflicht ist das zweite Mal in jüngster Zeit, dass die Bafin am Markt für Finanzwetten eingreift. Im Juli 2016 hatte sie bereits verkündet, den Vertrieb so genannter Bonitätsanleihen für Privatanleger verbieten zu wollen. Nachdem Banken sich in der Folge strengere Regeln für die Produkte auferlegt hatten, nahm die Bafin ihre Pläne zurück.