 Aareal Bank: Immobilienfinanzierer erhöht Gewinnprognose

Aareal Bank Group Das Logo der Aareal Bank Group vor der Zentrale in Wiesbaden. (Foto: PR)

FrankfurtDer Immobilienfinanzierer Aareal Bank schraubt wegen eines Sondereffekts seine Gewinnprognose hoch. Das Betriebsergebnis dürfte sich in diesem Jahr auf 310 bis 350 Millionen Euro belaufen, teilte das Institut am Donnerstag mit. Bislang wurden 260 bis 300 Millionen angepeilt. Weil die Aareal nun aber Rückstellungen bei einem ihrer Tochterunternehmen auflösen konnte, ist mehr drin. Allein im zweiten Quartal sei auf Konzernebene ein positiver Ergebniseffekt vor Steuern von 50 Millionen Euro zu erwarten, nach Steuern von 24 Millionen. Die Aareal-Aktie baute ihre Gewinne nach der Mitteilung aus und notierte 1,6 Prozent im Plus.