 Aareal Bank: Rückstellungen belasten im zweiten Quartal

Aareal Bank in Wiesbaden Zum Jahresende soll das Betriebsergebnis wie geplant bei 310 bis 350 Millionen Euro liegen. (Foto: PR)

FrankfurtDie Aareal Bank hat im zweiten Quartal weniger verdient. Das Betriebsergebnis sank auf 109 (2016: 120) Millionen Euro. Zum Jahresende soll das Betriebsergebnis wie geplant bei 310 bis 350 Millionen Euro liegen.

Das liegt unter anderem daran, dass der Immobilienfinanzierer 24 Millionen für die „Optimierung von Strukturen und Prozessen“ sowie Personalmaßnahmen zurückstellte. Nach zwei Übernahmen wollen die Wiesbadener künftig die Strukturen straffen und Personal abbauen. Vorstandschef Hermann Merkens nannte am Donnerstag eine Zahl von „knapp unter 100 Arbeitsplätzen“, die wegfallen sollen. Die Gespräche mit den Arbeitnehmervertretern liefen, Details will das Institut in den kommenden Monaten bekanntgeben. Von dem Jobabbau sei die gesamte Aareal-Gruppe mit gut 2800 Mitarbeitern betroffen, sagte Merkens.

Die Aareal Bank hat jüngst die beiden Immobilienfinanzierer Coreal und Westimmo geschluckt. Weitere Zukäufe in Deutschland seien denkbar, wenn auch „nicht zwanghaft“, sagte Merkens. Er werde sich den derzeit noch zur NordLB gehörenden, aber zum Verkauf stehenden Immobilienfinanzierer Deutsche Hypo zwar ansehen, „das heißt aber dann nicht, dass wir zwingend zugreifen“.