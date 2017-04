 Acht-Milliarden-Kapitalerhöhung: Deutsche-Bank-Aktionäre ziehen mit

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Deutsche Bank Die Kapitalerhöhung ist unter Dach und Fach. (Foto: dpa)

Frankfurt98,9 Prozent der Bezugsrechte seien ausgeübt worden, teilte die größte deutsche Bank am Freitag mit. Die restlichen Aktien würden von den begleitenden Investmentbanken über die Börse verkauft. Finanzkreisen zufolge griffen rund 80 Prozent der Deutsche-Bank-Aktionäre selbst zu, der Rest verkaufte die Bezugsrechte an neue oder andere bestehende Anteilseigner weiter. Die hohe Bezugsquote könne als Vertrauensbeweis in die Führung der Deutschen Bank um Vorstandschef John Cryan interpretiert werden, sagte ein Insider. Bei vergleichbaren Kapitalerhöhungen griffen deutlich weniger Aktionäre zu.

Auch die Großaktionäre hätten ihre Anteile zumindest nicht verwässern lassen, sagten mehrere Insider. Ob einer oder mehrere von ihnen die Gelegenheit zur Aufstockung genutzt haben, könnte sich um Ostern herum zeigen. Dann wären die Pflichtmitteilungen fällig, wenn im Zuge der Kapitalerhöhung die Anteilsschwellen von drei, fünf oder zehn Prozent überschritten würden.

Der jüngste Großaktionär, der chinesische Mischkonzern HNA, hatte seine Beteiligung noch vor dem Start der Kapitalerhöhung von gut drei auf fast fünf Prozent aufgestockt. Er will perspektivisch bis zu zehn Prozent an der Bank halten. Auch Katar hatte vorher signalisiert, mitziehen zu wollen. Die Anteile des Fondsriesen Blackrock liegen größtenteils in börsennotierten Indexfonds (ETFs), die zeichnen mussten, um weiterhin den zugrundeliegenden Index abzubilden.

Der Erfolg der Kapitalerhöhung war bereits vorab sicher. 30 Banken unter Führung von Credit Suisse hatten der Deutschen Bank garantiert, die Papiere bei den Aktionären unterzubringen. Hohe Annahmequoten sind nach dem deutschen Aktienrecht vorgezeichnet: Bezugsrechte von Kleinaktionären, die sich nicht bei ihrer Bank melden, werden am letzten Tag des Bezugsrechtehandels am Markt verkauft, damit sie nicht verfallen. An diesem Tag wurden allein 160 Millionen Bezugsrechte gehandelt.

Die Deutsche Bank hatte 687,5 Millionen Aktien zu je 11,65 Euro angeboten - mit einem Abschlag von 26 Prozent auf den um den Wert der Bezugsrechte bereinigten Kurs von 15,35 Euro. Die bestehenden Aktien hielten sich während der Zeichnungsfrist stabil über diesem Kurs. Am Donnerstag, dem letzten Tag der Frist, schlossen sie bei 15,68 Euro.

Das Geldhaus will mit der Kapitalerhöhung die Debatte um eine zu dünne Kapitaldecke ein für allemal beenden. Die harte Kernkapitalquote steigt damit auf gut 14 Prozent – die Gewinne oder Verluste des ersten Quartals noch nicht eingerechnet. Weitere zwei Milliarden Euro will sie mit dem Börsengang ihrer Vermögensverwaltungs-Tochter Deutsche Asset Management einnehmen – voraussichtlich noch in diesem Jahr.