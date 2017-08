 Aegon: Versicherer stärkt Kapitalpolster deutlich

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Aegon Der niederländische Versicherer profitiert von höheren Gebühreneinnahmen und einer besseren Schadensabwicklung. (Foto: Action Images via Reuters)

AmsterdamDer niederländische Versicherer Aegon profitiert von höheren Gebühreneinnahmen und einer besseren Schadensabwicklung. Der bereinigte Vorsteuergewinn kletterte im zweiten Quartal um 23 Prozent auf 535 Millionen Euro, wie Aegon am Donnerstag mitteilte. Das Kapitalpolster habe sich deutlich verbessert. Damit könne Aegon Geld an die Aktionäre zurückgeben, sagte Konzernchef Alex Wynaendts. Die Aegon-Aktie kletterte zeitweise um fast elf Prozent auf 5,37 Euro.

Dank der Einnahmen aus dem Geschäft und Verkäufen könne der Versicherer die Kapitalausstattung der niederländischen Tochter aufbessern. Das Kapitalthema in den Niederlanden sei nun abgehakt und Aegon könne sich auf die langfristige Strategie konzentrieren, sagte Finanzchef Matthew Rider.

Im Konzern verbesserte sich die Solvenzquote nach dem Regelwerk „Solvency II“ per Ende Juni auf 185 Prozent von 157 Prozent Ende März. Dazu habe auch eine Einigung mit der Aufsicht zur Berechnung der Quote für das US-Geschäft beigetragen. Aegon macht rund zwei Drittel seines Geschäfts in den USA. Bereinigt um diesen Effekt habe sich die Solvenzquote um 13 Prozentpunkte verbessert.