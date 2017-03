 Ärger am Automaten: Sparkassen verlangen Gebühren fürs Geldabheben

Sparkassen-Logo Die Sparkasse vor Ort ist für viele Menschen die Bank der Wahl. (Foto: dpa)

BerlinEinige Sparkassen haben nach einer Untersuchung das kostenlose Geldabheben am Automaten eingeschränkt. Bei rund 40 der knapp 400 Institute fallen je nach Kontomodell Gebühren von bis zu einem Euro an, hat das Internet-Finanzportal biallo.de erhoben.

Die Sparkasse Erding-Dorfen bei München etwa bietet mehrere Kontomodelle. Beim günstigsten dürfen Kunden laut der Erhebung pro Monat nur zweimal am Schalter und viermal am Automaten kostenlos Geld abheben. Jede weitere Verfügung kostet 0,29 Cent. Die Sparkasse Wittgenstein verlangt demnach sogar einen Euro ab der sechsten Abhebung, die Sparkasse Rottach-Inn nimmt 50 Cent ab der dritten Abhebung im Monat. 20 Sparkassen haben laut der Erhebung die Gebührenfreiheit komplett abgeschafft, sowohl am eigenen Automaten wie im Sparkassen-Verbund. Dazu zählen etwa die Sparkassen in Grebenstein und Bad Sachsa: Abhebungen kosten hier 50 Cent.

Hintergrund der neuen Gebühren könnte die Ertragsschwäche vieler Sparkassen sein. Viele Institute – vor allem in Westdeutschland – sind durch die Niedrigzinspolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) unter Druck. Der Präsident des Sparkassenverbands, Georg Fahrenschon, hatte die EZB im Handelsblatt-Interview zuletzt scharf kritisiert: „Die aktuelle Geldpolitik der EZB führt zu einer Umverteilung von unten nach oben. Heute können nur Anleger mit einer hohen Risikotragfähigkeit positive Nettorenditen erwirtschaften – oder solche mit wenig Verantwortung. Das bedeutet: Kapitalmarktjongleure profitieren, normale Sparer verlieren.“

Gebühren fürs Geldabheben hatte Fahrenschon im vergangenen Herbst gegenüber der „Bild“-Zeitung noch ausgeschlossen: „Wir bieten unseren Kunden in Deutschland das dichteste Netz von Geschäftsstellen, Beratern und Geldautomaten. Dafür muss nicht gesondert bezahlt werden. Abhebungen an unseren Geldautomaten sind für Sparkassenkunden kostenlos – und das wird auch so bleiben.“

Wie die neue Erhebung zeigt, sind einzelne Sparkassen aus diesem Konsens ausgeschert. Verbraucherschützer kritisieren den Schritt und befürchten, dass weitere Sparkassen Gebühren fürs Geldabheben einführen könnten. Kunden sollten in Erwägung ziehen, ihre Bank nach einer Gebührenerhöhung zu wechseln, so der Rat. Die Sparkassen-Finanzgruppe hält ungefähr 25.000 Geldautomaten vor. In den meisten Fällen fallen für eigene und fremde Sparkassen-Kunden beim Abheben nach wie vor keine Gebühren an.