Aktie legt zu : Katar plant höhere Beteiligung an Deutscher Bank

Datum: 10.05.2017 11:58 Uhr

Der Kurs der Deutschen-Bank-Aktie profitiert am heutigen Handelstag von Spekulationen, dass Katar seine Beteiligung deutlich erhöhen will. Eine Anfrage an die Bafin wurde offenbar bereits gestellt.



Hauptquartier Deutsche Bank Die Zwillingstürme der Bank in Frankfurt: Anteilseigner Katar will offenbar seine Beteiligung ausbauen. (Foto: AFP) FrankfurtSpekulationen auf eine Aufstockung des Deutsche-Bank-Anteilseigners Katar haben der Aktie des Geldhauses am Mittwoch geholfen. Die Titel drehten ins Plus und legten bis zu 1,6 Prozent auf 17,65 Euro zu. Händler verwiesen auf einen TV-Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg. Demnach habe Katar bei der Bafin um eine Genehmigung gebeten, über die Grenze von zehn Prozent zu gehen. Sowohl die Bafin als auch die Deutsche Bank wollte dazu keine Stellungnahme abgeben. Anteilseigner Katar konnte bisher nicht erreicht werden.