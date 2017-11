 Allianz: Keine Angst vor Übernahmeversuchen

image

Allianz: Versicherer investiert über eine halbe Milliarde in chinesische Einkaufszentren

Mehr als eine halbe Milliarde Euro investiert die Allianz in einen Fonds für chinesische Luxus-Shoppingzentren. Entgegen des zunehmend beliebteren Online-Handels will der Versicherer damit in Fernost wachsen. mehr…