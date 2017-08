Kleine statt große Übernahmen

Einerseits die traditionell eher an den Kunden orientierten Vereine mit großer Historie, andererseits die gewinnorientierten Aktiengesellschaften. „Die alte Welt wird in Zukunft nicht mehr gelten“, ist sich Oliver Bäte deshalb sicher. Die Allianz könne deswegen künftig verstärkt Partner für Versicherungsvereine sein. „Unsere Telefonnummer ist bekannt“, gab er sich schon mal offen für potenzielle Interessenten.

Die Gründe dafür sind naheliegend. Zum einen ist da der hohe Kostendruck durch Regulierung. Zum anderen sind es die gleichzeitig geringen Zinserträge, die den Wandel besonders treiben. Seit nunmehr sieben Jahren hält die Niedrigzinspolitik der großen Notenbanken rund um die Welt schon an.

Deswegen gibt es jetzt auch nicht die von vielen erwartete große Übernahme, sondern eben die kleinere, aber in Bätes Augen intelligentere Lösung. „Einfach nur Geld auf den Tisch legen, um etwas zu tun, das werden wir nicht machen“, so Bäte wörtlich. Eine solche Einstellung erfordere aber Disziplin. Die will er weiter halten, auch wenn im ersten Halbjahr schon wieder zwei Milliarden Euro in die Kasse flossen, die eingesetzt werden könnten.

Bäte sieht den im eigenen Haus ebenso wie in der gesamten Branche. Die Zeiten, in denen alle alles machen, seien ohnehin vorbei. In der digitalen Welt werden sich die heute noch branchenüblichen Formen der Geschäftsmodelle auflösen. Kundenservice und Vertrieb, Produktentwicklung, Kapitalanlage und Callcenter werden künftig in verstärkter Zusammenarbeit erledigt, ohne dass der Kunde nach außen davon groß etwas mitbekommen wird, so Bätes Vorstellung. „Die Grenzen werden sich auflösen, ist er sich sicher“. Gewinner werde der sein, der dabei kreativer ist als der Rest.

Dass solch ein Szenario generell mit weniger Mitarbeitern bei den Versicherern auskommen wird, ist branchenweit unumstritten. Kein Versicherer beantwortet heute noch die Frage, ob er in zehn Jahren mehr oder weniger Mitarbeiter haben wird, mit ersterem. „Wir wollen aber keine Blutbäder schaffen, das gibt es bei uns nicht“, schließt er Massenentlassungen aus. Gleichwohl müsse jeder immerzu die Produktivität verbessern. „Das geht nicht weg“, tritt er all denen entgegen, die hoffen, solche Phasen aussitzen zu können. Aus dem „Schweinezyklus von einst mit sieben mageren und sieben fetten Jahren“ wolle man bewusst raus.

Die Allianz-Aktie reagierte am Freitagvormittag nur mit einem kleinen Plus auf die deutlichen Worte des Chefs. Mehr war auch nicht zu erwarten. Immerhin stieg ihr Kurs in den vergangenen Tagen bereits von einem Fünf-Jahres-Hoch zum nächsten. Sowohl im Dax als auch im Vergleich zu den anderen europäischen Versicherungswerten ist die Allianz-Aktie in diesem Jahr mit einem Plus von rund 15 Prozent ohnehin bereits ganz oben.