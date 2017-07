Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Allianz will Aktien zurückkaufen

Überraschend kam auch das zweistellige Plus im Bereich Lebens- und Krankenversicherung. Der Bereich gilt tendenziell als schwieriger als die Sachversicherung. Speziell die unattraktiven niedrigen Zinsen belasten hier das Geschäft. Trotzdem erhöhte sich das operative Ergebnis um 12 Prozent. Im Neugeschäft stieg die Marge in den Monaten von April bis Juni auf 3,4 Prozent von vorher 2,6 Prozent. Auch das nahmen die Investoren mit Wohlwollen wahr.

Gute Nachrichten gibt es auch vom kleinsten Segment im Konzern, dem Bereich Asset Management mit seinen beiden Marken Pimco und Allianz Global Investors (AGI). Speziell Pimco bereitete der Münchener Zentrale lange Zeit Sorgen. Seit knapp einem Jahr hat das Haus mit Sitz an der Westküste der USA die Kehrtwende geschafft. Die Mittelabflüsse, die davor teils dramatische Züge angenommen hatten, sind gestoppt worden. Es fließen sogar wieder Kundengelder zu. Das einstige Aushängeschild mit Schwerpunkt auf festverzinslichen Anleihen gewinnt wieder an Ansehen bei den Kunden und im Konzern. Insgesamt ist im gesamten Bereich Asset Management das operative Ergebnis um 16,8 Prozent auf 584 Millionen Euro gestiegen.

Bis Konzernchef Oliver Bäte am Freitag kommender Woche im Rahmen einer Telefonkonferenz Details zu den Zahlen präsentiert, bleiben dennoch weitere Fragen zu strategischen Themen im Konzern. Auf eine größere Übernahme warten die Märkte beispielsweise immer noch. Im Februar hat er angekündigt, vornehmlich in der Sachversicherung zu suchen. „Es gibt Märkte, wo wir vom Marktanteil her größer sein könnten“, gab er damals offen zu. Probleme würden derzeit lediglich die hohen Preise bereiten. Bäte machte deutlich, dass er dabei keine wilden Dinge machen wolle.

Im Februar kündigte er deswegen für ein Jahr ein Aktienrückkaufprogramm über bis zu drei Milliarden Euro an. Die Aktien sollen anschließend vom Markt genommen werden. Der Aktienrückkauf soll aber keineswegs bedeuten, dass nun das Geld für Übernahmen fehlt: „Wir sind so stark aufgestellt, wir können beides“, sagte Bäte. Zu beidem erhoffen sich die Investoren am Freitag kommender Woche Aussagen. Vorschusslorbeeren haben sie dafür bereits gewährt. Im vergangenen halben Jahr ist der Kurs der Allianz-Aktie um gut 15 Prozent angestiegen.