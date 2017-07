 Allianz-Quartalszahlen: Bätes Kniff erfreut die Börsianer

Oliver Bäte Der Allianzchef ist für seine unkonventionelle Führungskultur bekannt. (Foto: AFP)

MünchenWenn Konzerne wichtige Mitteilungen nach Börsenschluss versenden, ist das üblicherweise ein Grund, misstrauisch zu werden. Der Handel ist dann ausgesetzt, die meisten Wirtschaftsjournalisten schon im Feierabend. Folglich gibt es möglichst wenig Aufmerksamkeit für schlechte Zahlen und kleine oder große Skandale. Nun hat die Allianz die Analysten überrascht und ihre Zahlen für das zweite Quartal 2017 um 22.37 Uhr verschickt. Ohne vorherige Ankündigung, untypisch im Vergleich zum Gros der anderen Dax-Konzerne – aber eben typisch Allianz.

Europas größter Versicherer setzte schon in der Vergangenheit häufig auf das Überraschungsmoment. Und erneut ging das auf. Die Börsianer spendeten am Morgen Applaus. Mit einem Plus von zwischenzeitlich 1,8 Prozent lagen die Allianz-Anteile am Donnerstag in der Gunst der Anleger weit vorn.

Für Freude unter den Börsianern hat dabei ein bei Unternehmen gerne verwendeter Kniff gesorgt. Bei 10,8 Milliarden Euro sollte das operative Ergebnis auch in diesem Jahr liegen, plus/minus 500 Millionen Euro: So hatte es Vorstandschef Oliver Bäte bei der Präsentation der Jahreszahlen für 2016 am 17. Februar angekündigt. Dieses Niveau wurde bereits im vergangenen Jahr erreicht. Wäre es tatsächlich so gekommen, wäre die Allianz auf der Stelle getreten. Entsprechend verhalten reagierten die Investoren damals.

Gut ein halbes Jahr später geben sich Vorstand und Aufsichtsrat optimistischer. Nun soll das operative Ergebnis am oberen Ende der einst genannten Spanne liegen: also vermutlich bei 11,3 Milliarden Euro, vorbehaltlich unvorhersehbarer Ereignisse, Krisen oder Naturkatastrophen. Letzteres ist eigentlich logisch, und dass speziell Versicherer das immer wieder betonen, gehört zur Branche wie die vielen kleingedruckten Passagen in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Dass es am Ende tatsächlich so kommt, dazu braucht es indes keine prophetischen Gaben. Nur wirklich große Schadensereignisse oder hausinterne Skandale wie in anderen Branchen könnten die Planung noch verhageln. Grund dafür waren die guten Zahlen im zweiten Quartal. Um 23 Prozent ist das operative Ergebnis in den Monaten April bis Juni gestiegen. Wo im vergangenen Jahr zu dieser Zeit noch 2,4 Milliarden Euro standen, sind es nun 2,9 Milliarden. Der Umsatz stieg um zwei Prozent auf 29,994 Milliarden Euro. Das ergibt eine operative Marge von knapp 9,7 Prozent. Hätte es in diesem an Feiertagen reichen Quartal zwei Arbeitstage mehr gegeben, hätte wohl eine 30 vor dem Komma gestanden.

Beim Blick ins Detail fällt auf, dass alle Sparten des Konzerns überzeugten. Herausstechen konnte die Sachversicherung mit den Bereichen Sachen und Unfall: Auf 1,4 Milliarden und damit um 28 Prozent stieg das operative Ergebnis dieser Sparte. Dabei ist der Umsatz hier nur um verhaltene 0,6 Prozent auf 11,685 Milliarden angestiegen. Bei solch einem geringen Plus kommt es dann auch auf mehrere Zahlen hinter dem Komma an.

Dass es hier so steil bergauf ging, hat zwei Gründe: Zum einen fiel die Schaden-Kosten-Quote – sie zeigt das Verhältnis von Auszahlungen für Schäden zu Beitragseinnahmen – von 96,4 im Vorjahreszeitraum auf nun sehr auskömmliche 93,7. Zum anderen gab es im ersten Halbjahr weltweit so wenige Naturkatastrophen wie seit elf Jahren nicht mehr, wie die Experten der Munich Re in unmittelbarer Nachbarschaft der Allianz gerade erst ausgerechnet haben. Der Anteil aus Schäden an Naturkatastrophen bei der Allianz sank so im zweiten Quartal auf 1,0 Prozent – im Vorquartal waren es noch 4,4 Prozent.