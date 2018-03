 Analystenerwartungen übertroffen: Allianz-Tochter AGF im Halbjahr mit Gewinnanstieg

Die französische Allianz-Tochter AGF hat im ersten Halbjahr dank hoher Erträge aus einem Beteiligungsverkauf ihren Gewinn deutlich gesteigert. Auch für das Gesamtjahr stellte der Versicherungskonzern am Mittwoch ein kräftiges Ergebnisplus in Aussicht. Zugleich zeigte er sich zuversichtlich, sein Rentabilitätsziel für das reine Versicherungsgeschäft zu erreichen. Die Allianz wird am Donnerstag ihre Zahlen zum zweiten Quartal vorlegen.

13.08.2003 - 19:17 Uhr Jetzt teilen Jetzt teilen