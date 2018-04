Angeschlagene Kryptobörse Online-Broker Monex übernimmt Coincheck

Im Januar klauten Hacker Coincheck digitale Münzen im Wert von 437 Millionen Euro. Nun bekommt die Kryptobörse einen neuen Eigentümer.

Auf dem Display eines Smartphones wird die App von Coincheck angezeigt. Die Kryptobörse hat einen neuen Eigentümer. (Foto: AP) App von Coincheck

TokioDer japanische Online-Broker Monex Group kauft die von einem Hacker-Skandal erschütterte Kryptobörse Coincheck. Monex werde Coincheck für 27,45 Millionen Euro zu 100 Prozent übernehmen, teilte das Unternehmen am Freitag in Tokio mit. Das Geschäft solle am 16. April abgeschlossen werden. Monex erhält mit der Übernahme Zugang zur Handelsplattform von Coincheck und zu deren Kundenstamm.

Monex Aktien legten am Freitag um 20 Prozent zu. Dies ist das Maximum, das nach den Regeln der Tokioter Börse für einen Handelstag zulässig ist. Seit Bekanntgabe der Übernahmepläne stiegen die Monex-Aktien um 40 Prozent.

Nach Angaben von Monex erzielte Coincheck im Geschäftsjahr bis Ende März ein Ergebnis von 471 Millionen Yen (3,6 Millionen Euro). Coincheck waren im Januar bei einem Cyber-Angriff digitale Münzen im Volumen von umgerechnet 437 Millionen Euro abhandengekommen.