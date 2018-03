 Anpassungen bis zu zehn Prozent: Private werden 2004 Prämien erhöhen

Bei den privaten Krankenversicherern (PKV) gibt es keine einheitlichen Beitragsanpassungen im kommenden Jahr. Daher sei es auch schwierig, Durchschnittssätze anzugeben, meint Volker Leienbach, Direktor des PKV-Verbands in Köln. Klar ist aber dass viele Versicherer ihre Prämien erhöhen.

fw KÖLN. In den vergangenen Wochen hatten Ratingagenturen häufig Steigerungen von acht bis zehn Prozent prognostiziert. „Im Einzelfall kann das zutreffen“, meint Leienbach.

Die Branche hat mit zwei Problemen zu kämpfen. Zum einen steigen die Gesundheitskosten – nach dem Trend der ersten drei Quartale geht der PKV-Verband hier von rund vier Prozent im laufenden Jahr aus. Hinzu kommt, dass ab 2004 neue Sterbetafeln verwendet werden müssen. Die Versicherer werden daher eine durchschnittlich längere Lebensdauer einkalkulieren und damit höhere Kosten. Allein dieser Effekt kann laut Leienbach je nach Tarif ein halbes Prozent bis gut vier Prozent der Beiträge ausmachen. Insgesamt können sich für Versicherte leicht Prämienerhöhungen von bis zu acht Prozent ergeben.

Für die Beitragsanhebung gibt es feste gesetzliche Regeln: Wenn in einem Tarif die tatsächlichen Kosten mehr als fünf Prozent höher liegen als die kalkulierten, dann darf der Versicherer die Prämien anheben. Überschreitet die Differenz zehn Prozent, muss er sogar anheben. Manche Versicherer erhöhen in kleinen Schritten, andere reagieren erst, wenn sie müssen – aber dann umso stärker.

Die Branche drückt daneben noch ein weiteres Problem: Ähnlich wie die Lebensversicherer hat sie viel Geld in der Kapitalanlage verloren und wird zusätzlich durch eine absurde Steuerregelung bedrängt, nach der de facto gerade in Verlustjahren besonders viel Steuern zu zahlen sind – möglicherweise wird dies aber noch geändert. Die Kapitalanlage spielt eine wichtige Rolle, weil private Versicherer Rücklagen für die zunehmenden Krankheitskosten im Alter bilden – anders als gesetzliche Kassen, die nach dem Umlageverfahren funktionieren. Die Ratingagentur Fitch hat die finanzielle Situation der Branche analysiert und kommt zu dem Schluss, dass nach den Verlusten bei der Kapitalanlage und wegen der niedrigen Renditen viele Versicherer ihre Prämien erhöhen müssen, um profitabel zu bleiben. Allerdings sind die Prämienerhöhungen strikt an die Entwicklung der medizinischen Kosten gebunden, daher ist eine Erhöhung aus rein finanziellen Gründen gar nicht möglich. In der Praxis sind es jedoch häufig dieselben Gesellschaften, die bei den Kosten wie auch bei der Anlage Probleme haben.

Quelle: Handelsblatt