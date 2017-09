Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Goldman Sachs Die amerikanische Großbank gehört zu den 19 ausländischen Instituten, die von der strengeren Regulierung betroffen wären. (Foto: Reuters)

LondonGroßbanken aus Übersee müssen sich auf eine schärfere Regulierung in der Europäischen Union einstellen. Insgesamt 19 ausländische Institute sollen künftig eine neue Zwischenholding für ihre Tochtergesellschaften in der EU schaffen, wie aus einem EU-Dokument hervorgeht, das Reuters einsehen konnte. Betroffen sind unter anderem die US-Institute Goldman Sachs, Bank of America sowie Credit Suisse und Nomura aus Japan.

Die EU-Kommission will ausländische Großbanken in der Ländergemeinschaft strenger kontrollieren und dadurch die Branche insgesamt krisenfester machen. Sie hatte im November erstmals solche Pläne vorgestellt.

Laut dem Dokument gehören in der EU 42 Prozent aller Banken-Tochtergesellschaften zu ausländischen Instituten. Aber die Bankenaufseher haben bislang kaum Zugang zu deren Unternehmensdaten und können somit nur schwer beurteilen, wie sich die Geschäfte über Ländergrenzen hinweg entwickeln. Der Vorschlag muss noch von den Mitgliedsländern und dem EU-Parlament genehmigt werden, bevor er Gesetzeskraft erlangt. Bis dahin sind noch viele Änderungen möglich.

Eine noch schärfere Regulierung, wie sie die Europäische Zentralbank (EZB) und die Brüsseler Bankenabwicklungsbehörde SRB gefordert hatten, ist offenbar von der EU nicht geplant. Sie hatten sich dafür ausgesprochen, dass auch EU-Zweigstellen ausländischer Großbanken in die neue EU-Holdinggesellschaft mit einbezogen werden.

Während Tochtergesellschaften im jeweiligen Land, in dem sie tätig sind, beaufsichtigt werden, gilt dies häufig nicht für Zweigstellen. Diese werden zumeist vom Heimatland des Instituts überwacht.