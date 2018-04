Bank Cyprus Cooperative in Schwierigkeiten US-Investoren sollen Zypern vor neuer Finanzkrise bewahren

Die Bank Cyprus Cooperative steckt weiter in Schwierigkeiten. Um eine Bankenkrise abzuwenden, die auf Griechenland und Italien übergreifen könnte, sollen US-Investoren helfen.

Die Bankenkrise in dem Mittelmeerstaat droht angesichts der kriselnden Cyprus Cooperative wieder neu aufzuflammen. (Foto: AP) Zypern

Athen, NikosiaDie Cyprus Cooperative Bank in Zypern hat Mühe liquide zu bleiben: Kunden ziehen ihre Einlagen ab und die Kapitalausstattung ist zu gering. In den Büchern steht eine Summe von 6,2 Milliarden Euro an notleidenden Krediten, was etwa einem Drittel der gesamten Wirtschaftsleistung des Landes entspricht.

Deswegen startete das Geldhaus eine Ausschreibung, um einen Investor zu finden, der entweder das gesamte Unternehmen über eine Kapitalerhöhung erwirbt oder den rentablen Teil der Bank kauft.

Dieser Plan, die rentablen Vermögenswerte von Cyprus herauszutrennen und zu verkaufen, stößt auf Interesse von US-Investmentfonds, sagt Nicholas Hadjiyiannis, Chief Executive Officer des in Schwierigkeiten geratenen Kreditinstituts.

Seinen Angaben nach zeigen drei US-Fonds Interesse an dem rentablen Teil von Cyprus. Hadjiyiannis nennt keine Namen, drei zyprische Medien haben über Interesse von Lone Star Fonds, Atlas Merchant Capital und J.C. Flowers berichtet.

Dabei sollen die meisten notleidenden Vermögenswerte auf eine staatlich gesicherte Vermögensverwaltungsgesellschaft übertragen werden. Diese Rettung müssen die EU-Wettbewerbshüter genehmigen. Falls der Plan scheitern sollte, könnte die Finanzkrise, die die Wirtschaft der Insel im Jahr 2013 erschüttert hat, wieder aufflammen.

Die Schockwellen könnten sich auch auf das benachbarte Griechenland und Italien ausdehnen, deren Banken ebenfalls mit einem Berg von Problemkrediten zu kämpfen haben – kurz bevor die offiziellen Ergebnisse eines EU-weiten Stresstests veröffentlicht werden.

Der Cyprus-Sanierungsplan sieht eine Kapitalerhöhung der Hellenic Bank vor – Zyperns drittgrößter Bank – mit Unterstützung der interessierten US-Fonds, sagten mit der Angelegenheit vertraute Personen. Nach der Kapitalerhöhung würde Hellenic die rentablen Vermögenswerte von Cyprus kaufen und die faulen Kredite einer Vermögensverwaltungsgesellschaft, ähnlich der irischen National Asset Management Agency, überlassen.

Zwar muss die Europäische Kommission noch darüber entscheiden, ob der Plan zur Aufspaltung von Cyprus eine rechtswidrige Staatshilfe darstellt. Es wird jedoch erwartet, dass die Kommission Verständnis zeigen und den Abschluss des Verkaufs zulassen wird, solange der Staat keine Rolle in der Verwaltung der Vermögensverwaltungsgesellschaft spielt. Das sagte Regierungsvertreter aus Zypern.

Der Staat Zypern hatte Cyprus im Jahr 2014 mit einer Geldspritze in Höhe von 1,5 Milliarden Euro gerettet. Das Geld stammte von den zehn Milliarden Euro an Notkrediten, die das Land von seinen europäischen Partnern und dem Internationalen Währungsfonds erhalten hatte. 2015 schoss die Regierung weitere 175 Millionen Euro nach, um das Kapital von Cyprus zu stärken. Der Staat ist Hauptaktionär des Kreditinstituts.

Verbindliche Angebote für Cyprus werden bis Ende April erwartet, die Transaktion soll im Mai abgeschlossen werden. Das Kreditinstitut hat die Finanzergebnisse für das Gesamtjahr 2017 bislang nicht veröffentlicht, wartet auf das Ergebnis des Prozesses.

Die wichtigsten Neuigkeiten jeden Morgen in Ihrem Posteingang.