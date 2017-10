 Bank of America/Wells Fargo: Hohe Gewinne und Skandale

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Logo Bank of America Die Bank musste im Gegensatz zu anderen Geldhäuser keine großen Einbußen im Kapitalmarktgeschäft hinnehmen. (Foto: AP)

CharlotteDie Bank of America hat im dritten Quartal dank geringerer Kosten und eines starken Geschäfts mit Privatkunden besser verdient als erwartet. Verglichen mit dem Vorjahreswert kletterte der Gewinn der US-Bank unter dem Strich um 13 Prozent auf 5,6 Milliarden US-Dollar (4,7 Milliarden Euro), wie Bank of America am Freitag mitteilte. Prognosen von Analysten wurden damit übertroffen.

Die Erträge - die gesamten Einnahmen des Geldhauses - legten um ein Prozent auf 21,8 Milliarden Dollar zu. Die Schwäche im Kapitalmarktgeschäft, unter der die ganze Branche zuletzt litt, traf die Bilanz weniger stark als befürchtet. Im Handel mit Anleihen, Rohstoffen und Währungen sanken die Erlöse um 22 Prozent. Bei Verbraucherkrediten und Kundeneinlagen gab es indes deutliche Zuwächse.

Skandale und ein schwächelndes Hypothekengeschäft belasten die US-Großbank Wells Fargo. Der Nettogewinn fiel im dritten Quartal um 19 Prozent auf 4,6 Milliarden Dollar, wie das Geldhaus am Freitag mitteilte. Ein Grund für den Gewinnrückgang waren Rechtskosten in Höhe von einer Milliarde Dollar. Die Gesamterträge fielen auf 21,9 von 22,3 Milliarden Dollar, die Erträge im Hypothekengeschäft brachen um 37 Prozent ein.

Nach dem „Phantomkonten“-Skandal kommt die Bank nicht zur Ruhe. Sie soll über Jahre rund zwei Millionen Konten ohne Genehmigung der Kunden eröffnet haben. Damit wollten Bankmitarbeiter offenbar hochgesteckte Verkaufsvorgaben erreichen. Inzwischen hat die Bank aber auch Untersuchungen wegen Gebühren für Hypotheken, den Umgang mit eingefrorenen Sparkonten und Zusatzpodukten eingeleitet. Die New Yorker Banken- und Versicherungaufsicht hatte dem Institut vorgeworfen, über Jahre für 800.000 Kreditnehmer teure Autoversicherungen ohne deren Wissen abgeschlossen zu haben.