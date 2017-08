 Bank of England: Notenbank will Interessenkonflikten vorbeugen

Mark Carney Der Bank of England-Gouverneur will auf Empfehlung interner Gutachter eigens eine Prüfstelle schaffen. (Foto: AFP; Files; Francois Guillot)

LondonNach einer Personalaffäre in der Chefetage der Bank of England (BoE) will die Notenbank künftig mögliche Interessenkonflikte früher erkennen. BoE-Gouverneur Mark Carney kündigte am Mittwoch an, auf Empfehlung interner Gutachter eigens eine Prüfstelle schaffen zu wollen. Dies ist eine Reaktion auf den Rücktritt von BoE-Vizechefin Charlotte Hogg, die im März nach nur wenigen Tagen im Amt ihren Hut nahm. Sie räumte ein, dass sie die Tätigkeit ihres Bruders bei der Großbank Barclays in Formularen unerwähnt ließ. Barclays unterliegt der Aufsicht der BoE.