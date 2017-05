Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Sorgen bei der Deutschen Bank

Clearinghäuser stehen im Handel zwischen Käufer und Verkäufer und springen ein, wenn einer der Handelspartner ausfällt. Dadurch soll die Transparenz und Sicherheit des Finanzsystems erhöht werden. Die EU will sicherstellen, dass sie auch nach dem Brexit Kontrolle über die Abwicklung von Euro-Derivategeschäften hat - und dafür Vorschläge im Juni in Aussicht gestellt. Wann es endgültig Klarheit über das künftige Regelwerk gibt, steht allerdings in den Sternen.

Für die Deutsche Bank, die einen Großteil ihrer Derivategeschäfte in London abwickelt, ist das ein Problem. Sie hofft, dass der Status Quo beibehalten wird. Aber sie kann ihre Entscheidung über eine mögliche Verlagerung nicht ewig hinauszögern, wie Regulierungsvorstand Sylvie Matherat kürzlich auf einer Finanzkonferenz sagte. „Es gibt einen Punkt, ab dem wir uns nicht mehrere Optionen offenhalten können.“

Der Umzug des Derivate-Clearings wäre für das Geldhaus schließlich extrem teuer und aufwendig. Die Deutsche Bank müsste in diesem Fall etwa unzählige Verträge mit Kunden ändern, die bisher nur eine Vereinbarung mit der Londoner Niederlassung des Instituts hätten, betont Matherat. „Das ist eine riesiger Berg an Arbeit - Anwälte werden daran viel Geld verdienen.“