Mangelnde Transparenz der Geldhäuser

Biallo.de nennt einige spezielle Fälle: So ist es bei der Raiffeisenbank Gotha egal, ob Kunden sich für das günstige Giro-Flex für 1,99 Euro oder das teure Giro-Fix für 6,99 Euro Monatsgebühr entscheiden: „Nach fünf Abhebungen werden 50 Cent für jede Abhebung fällig. Auch fürs Jugendkonto, obwohl Jugendliche eher dazu neigen, öfter im Monat eher kleinere Beträge abzuheben“, berichtet Biallo.

Bei der Volks- und Raiffeisenbank Muldental werden demnach nach zwei Freiposten pro Monat 60 Cent bei Barabhebungen fällig. Also auch beim relativ teuren Privatkonto Plus für 6,50 Euro im Monat.

Was Biallo grundsätzlich mit Blick auf die Genossenschaftsbanken kritisiert: mangelnde Transparenz. Rund ein Drittel aller der Geldhäuser habe kein Preisverzeichnis im Internet veröffentlicht. Der Bundesverband der Volks- und Raiffeisenbanken BVR entgegnet, dass es seiner Auffassung nach, keine gesetzliche Pflicht gebe, die Angaben auf der Homepage zur Verfügung zu stellen.

Der BVR verteidigt seine Mitglieder: Jede der selbstständigen Banken habe ihre eigene Preispolitik. „Für Kunden, die sich bewusst für ein preiswertes Kontomodell entschieden haben, das zum Beispiel ein monatliches Limit an Freiabhebungen am Geldautomaten vorsieht, kann diese Entscheidung durchaus lohnend sein.“ Knapp 19.000 Automaten gibt es in der Gruppe. „In der Regel haben unsere Mitgliedsbanken wenigstens ein Kontomodell im Angebot, bei dem die Verfügung am eigenen Geldautomaten kostenfrei ist.“

Ähnlich reagierte der Deutsche Sparkassen- und Giroverband, dessen Mitglieder 25.000 Geldautomaten stellen: Die Sparkassen böten ihren Kunden unterschiedliche Kontomodelle an, argumentiert er. Einige Institute hätten neben Modellen mit Pauschalpreisen auch Angebote mit niedrigerem Grundpreis, bei denen einzelne Buchungen bepreist werden. Davon könnte eben auch das Geldabheben betroffen sein.

Kontowechsel Zahlungskompetenzgesetz Seit dem 18. September 2016 ist es erheblich leichter geworden, das Girokonto zu wechseln. Die alte Bank ist verpflichtet, innerhalb von 14 Tagen sämtliche Daueraufträge und Lastschriften auf die neue Bank zu übertragen. Häufig arbeiten Banken mit Technologieunternehmen zusammen, die den Wechsel unkompliziert gestalten sollen.

Zahlungskonto Mit dem neuen Gesetz hat jeder Verbraucher unabhängig von seiner Bonität das Recht auf ein Zahlungskonto mit grundlegenden Funktionen. Angesprochen sind damit insbesondere Menschen ohne festen Wohnsitz oder Flüchtlinge. Eine vorhergehende freiwillige Selbstverpflichtung der Kreditwirtschaft führte nicht zum Erfolg.

Transparenz Noch fehlt der Durchblick bei den Bankgebühren. Künftig soll der Kunde jedoch transparentere Entgeltinformationen über die Bankdienstleistungen erhalten. Vergleichswebsites sollen den Verbrauchern helfen, das für sie günstigste Angebot zu finden. Zudem sind die Kreditinstitute gehalten, ihren Kunden einmal im Jahr eine Auflistung über sämtliche Gebühren zur Verfügung zu stellen.

Dabei sind die Gebühren der Sparkassen besonders brisant. Denn Anfang September hatte Sparkassenpräsident Georg Fahrenschon ein vollmundiges Versprechen an alle Kunden ausgegeben: „Abhebungen an unseren Geldautomaten sind für Sparkassenkunden kostenlos – und das wird auch so bleiben.“ Doch schon damals gab es zahlreiche Sparkassen, bei denen Kunden bei zumindest einem Kontomodell für Barabhebungen womöglich zahlen müssen. Der Anteil der Kunden mit einem solchen Konto liegt bei etwa 30 Prozent, wie eine Erhebung des Handelsblatts unter 20 Sparkassen ergab.

Dabei erhöhen nicht nur Sparkassen und Volksbanken Gebühren. Auch bei privaten Banken gibt es solche Fälle. Die Postbank, die 1998 ein Gratiskonto einführte und damit als Vorreiter galt, hat die Kostenlos-Variante vor fünf Monaten weitgehend abgeschafft. Umsonst bleibt das Konto nur ab einem Geldeingang von 3.000 Euro, zuvor lag die Grenze bei 1.000 Euro pro Monat.

Der Grund für diese Schritte: Die Dauerniedrigzinsen haben dazu geführt, dass Banken alles tun, um zusätzliche Einnahmen zu generieren. Für sie sind Girokonten längst kein gutes Geschäft mehr. Die Kontoführungsgebühren decken die Kosten nicht, auch die Gegenfinanzierung funktioniert wegen der Minizinsen nicht mehr wie früher. Angesichts des Strafzinses, den die Europäische Zentralbank für kurzfristig geparkte Gelder verlangt, schwinden ohnehin die Erträge im klassischen Bankgeschäft.

Ein großer Kostenpunkt dabei: der Geldautomat. Der Betrieb schlägt mit 10.000 bis 15.000 Euro pro Jahr zu buche. Die Kreissparkasse Düsseldorf hat vorgerechnet, dass eine Barabhebung sie im Schnitt 16 Cent kostet.