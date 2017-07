 Barclays, Credit Suisse und Morgan Stanley: Wieso Hedgefonds-Händler zu Banken zurückkehren

Mit seinem Hedge‧fonds Appaloosa zog David Tepper 2016 von New Jersey nach Miami Beach im Bundesstaat Florida und brachte damit die Steuerbehörde von New Jersey in Not. Denn Tepper spielt in der Liga der bestbezahlten Investmentgrößen weltweit. Nach seinem Abgang fehlten New Jersey Steuereinnahmen. Das Vermögen des 59-Jährigen wird auf elf Milliarden Dollar geschätzt.