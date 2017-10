 Barclays: Schwacher Handel trifft Großbank

Barclays in London Wie bei den großen US-Banken und der Deutschen Bank brachen die Erträge von Barclays im Anleihenhandel ein. (Foto: Reuters, Sascha Rheker)

LondonDie britische Großbank Barclays hat den schwachen Anleihenhandel zu spüren bekommen. Im dritten Quartal erzielte das Institut einen Vorsteuergewinn von 1,1 Milliarden Pfund, während Analysten im Schnitt 1,4 Milliarden Pfund erwartet hatten. An der Londoner Börse rutschte die Barclays-Aktie am Donnerstag um rund sieben Prozent ab – der größte Kurssturz seit dem Brexit-Votum im Juni 2016. „Wir hatten gedacht, Barclays würde sich schwertun, die niedrigen Erwartungen zu verfehlen. Sie haben es offenbar geschafft“, kommentierten die Analysten vom Brokerhaus KBW die Ergebnisse.

Wie bei den großen US-Banken und der Deutschen Bank brachen die Erträge von Barclays im Anleihenhandel ein. In der Sparte Markets, die unter anderem den Handel mit Anleihen, Devisen und Aktien beinhaltet, fielen die Erträge um 14 Prozent auf 3,5 Milliarden Pfund. Vor Jahresfrist hatten die US-Präsidentschaftswahl und die Entscheidung Großbritanniens, die EU zu verlassen, das Handelsgeschäft noch angekurbelt. Eine Erholung ist bislang nicht in Sicht, da die Volatilität an den Märkten trotz der Ereignisse in Katalonien und der Spannungen zwischen den USA und Nordkorea weiterhin gering ist.

Barclays-Chef Jes Staley zeigte sich dennoch zuversichtlich. Die Bank werde 2019 eine Eigenkapitalrendite von mehr als neun Prozent erreichen, 2020 sollen es mehr als zehn Prozent sein. Zuletzt lag die bereinigte Eigenkapitalrendite des Konzerns bei 7,1 Prozent. Staley setzt weiter auf das Investmentbanking, obwohl die Sparte in den vergangenen Jahren schwache Ergebnisse lieferte. Einige Analysten und Anleger fordern, die Bank solle sich lieber auf das Privatkunden- und Kreditkartengeschäft konzentrieren.

Das jüngste Quartal war das erste seit Jahren, in dem sich die Bank nicht mitten in der Restrukturierung befand. Im Sommer hatte Barclays den Umbau nach dem verlustreichen Rückzug aus dem Afrika-Geschäft für beendet erklärt.