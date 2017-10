 Basel-III-Reform: Dombret verteidigt möglichen Kompromiss zu Kapitalregeln

„Ein guter Kompromiss tut leider immer beiden Seiten etwas weh.“ Bundesbank-Chef Andreas Dombret verteidigte den sich abzeichnenden Kompromiss bei der Basel-III-Reform. (Foto: Reuters, Sascha Rheker)

FrankfurtBundesbank-Vorstand Andreas Dombret hat den sich abzeichnenden Kompromiss bei der Reform der weltweiten Kapitalregeln für Banken in Schutz genommen. Die mögliche Einigung sei nicht sein Wunschergebnis, sagte Dombret der „Börsen-Zeitung“ laut einem am Montag verbreiteten Vorabbericht. „Aber es liegt in der Natur eines Kompromisses, dass beide Seiten Zugeständnisse machen. Ein guter Kompromiss tut leider immer beiden Seiten etwas weh.“

Nachrichten zu einer möglichen Einigung waren in der Branche auf Kritik gestoßen. Bei der IWF-Jahrestagung am vergangenen Wochenende in Washington sei intensiv weiterverhandelt worden und man sei auch ein gutes Stück weitergekommen, sagte Dombret. Er ist als einer der Vertreter Deutschlands im Baseler Ausschuss für Bankenaufsicht aktiv an den Verhandlungen beteiligt.

Am Freitag hatte die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf hochrangige Zentralbank-Vertreter berichtet, dass Frankreich einen Kompromiss noch ablehne, falls nicht andere Bedingungen erfüllt würden. Letzter großer Stolperstein war zuletzt die Frage, inwieweit Banken Risiken in ihren Bilanzen mit internen Modellen herunterrechnen dürfen. Europa forderte hier größeren Spielraum.

Nach früheren Informationen von Insidern ist bei diesem zentralen Streitpunkt aber inzwischen ein Kompromiss wahrscheinlich. Die Verhandlungen zur sogenannten Basel-III-Reform, deren letztes Stück die neuen Kapitalregeln sind, ziehen sich schon seit langem hin. Dombret verteidigte zudem den Vorstoß der EZB-Bankenaufsicht, den Geldhäusern neue Richtlinien vorzugeben, wie sie ab 2018 mit neuen Problemkrediten (NPL) umzugehen haben. Dies hatte hohe Wellen geschlagen, vor allem aus Italien kam heftige Kritik.