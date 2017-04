Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Kommunen als neue Kunden entdeckt

Nicht nur Landesbausparkassen verzeichnen weniger Neugeschäft. Auch die privaten Bausparkassen schlossen 2016 deutlich weniger Verträge ab. Und im Ergebnis der genossenschaftlichen Schwäbisch Hall, mit einem Anteil von 30 Prozent Marktführer, zeigen sich ebenfalls deutliche Schleifspuren. Ihr Gewinn rutschte 2016 ab: Sie verdiente vor Steuern 158 Millionen Euro, ein Rückgang um mehr als die Hälfte gegenüber dem Vorjahr. Auch Schwäbisch Hall spart: Das Unternehmen senkte die Kosten um 15 Prozent und baute 200 Stellen ab. Es beschäftigt noch 7.000 Mitarbeiter.

Die Bausparkassen versuchen nun, ihre Verträge verstärkt als Sicherheit für künftig günstige Kredite zu verkaufen – wenn womöglich der Marktzins nicht mehr so niedrig ist wie heute. „Finanzierungstarife“ nennt die Branche dieses Modell. Dafür allerdings müssen die Kunden in Kauf nehmen, dass der Sparzins minimal ist, meist 0,1 Prozent.

Die LBS Hessen-Thüringen hat indes eine neue Kundengruppe für sich entdeckt: die Kommunen. Auch Städte und Gemeinden könnten Bausparverträge abschließen und mit den Darlehen beispielsweise Kindergärten oder den kommunalen Wohnungsbau finanzieren.

Mit 15 Kommunen hat die LBS im vergangenen Jahr entsprechende Verträge abgeschlossen, mit etlichen weiteren ist sie im Gespräch. Dabei geht es teils um enorme Bausparsummen von bis zu 50 Millionen Euro. Viele Kämmerer seien überrascht, dass auch sie einen Bausparvertrag abschließen könnten, sagte Stober.

Andere Bausparkassen, etwa Schwäbisch Hall und Wüstenrot, sind seit langem in diesem Geschäft aktiv, allerdings nur in kleinem Stil, und sie haben es auch zuletzt nicht verstärkt. Die LBS Bayern registrierte einen deutlichen Zuwachs solcher Verträge, die 2016 ein Volumen von 117 Millionen Euro erreichten. Gemessen am Gesamtgeschäft sind das aber nicht einmal zwei Prozent.

Für die Kommunen sind Bausparverträge auch deshalb charmant, weil sie ihre Mittel immerhin zu einem Zins von 0,1 Prozent anlegen können. Wenn sie überschüssiges Geld kurzfristig auf Konten bei Banken und Sparkassen überweisen, müssen sie inzwischen sehr häufig einen Minuszins von 0,4 Prozent darauf zahlen. Die Europäische Zentralbank berechnet Geschäftsbanken ihrerseits einen Strafzins in dieser Höhe, wenn diese kurzfristig Liquidität bei ihr parken.