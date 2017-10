 Bawag : Aktien eröffnen unter Ausgabepreis

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

BAWAG Tags zuvor war der Ausgabenpreis auf 48 Euro festgelegt worden. (Foto: Reuters, Sascha Rheker)

WienDie Aktien der Bawag sind beim Debüt der viertgrößten österreichischen Bank an der Wiener Börse abgebröckelt. Der erste Kurs wurde am Mittwoch mit 47,40 Euro festgestellt, 1,25 Prozent unter dem Ausgabekurs von 48 Euro. Im weiteren Verlauf gab der Kurs weiter nach. Mit einem Erlös von bis zu 1,93 Milliarden Euro - abhängig von der Platzierung der Mehrzuteilung - ist es die größte Neuemission in Wien überhaupt. Der bisherige Rekord stammt aus dem Jahr 2007: Damals hatte der Baukonzern Strabag 1,3 Milliarden Euro eingenommen.

Das Geld aus der Platzierung geht an die Altaktionäre um den US-Finanzinvestor Cerberus. Sie hatten das Geldhaus 2007 für 3,2 Milliarden Euro gekauft und halten nach der Erstnotiz weiterhin die Mehrheit der Aktien. Insgesamt wird die Bawag zum Ausgabepreis mit 4,8 Milliarden Euro bewertet. Die Bank hat eine Bilanzsumme von 40 Milliarden Euro und zählt mehr als 2,2 Millionen Kunden. Cerberus hatte sie in den vergangenen zehn Jahren auf Rendite getrimmt.

Die Aktien des Börsenneulings werden ab Freitag in den Leitindex ATX der Wiener Börse aufgenommen. Mit einer Gewichtung von mehr als vier Prozent zählt die viertgrößte Bank Österreichs zu den Schwergewichten im Topsegment, teilte die Wiener Börse am Mittwoch mit.

Aus dem 20 Werte umfassenden ATX werden am Freitag zeitgleich die Aktien der RHI ausscheiden. Die Papiere des Wiener Industriekonzerns werden nach der Verschmelzung mit der brasilianischen Magnesita künftig im Segment „global market“ gehandelt.