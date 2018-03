 Berliner Parlament stimmt zu: LBB-Verkauf nimmt letzte Hürde

Das Berliner Abgeordnetenhaus hat dem Verkauf der Landesbank Berlin (LBB) an das Sparkassen-Lager zugestimmt. Das Parlament gab in einer Sondersitzung grünes Licht für das größte Vermögensgeschäft in der Geschichte des Landes.

