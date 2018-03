Bestätigung der Personalie Balz Bundesrat nominiert EU-Politiker Balz für Bundesbank-Vorstand

Der Bundesrat hat den CDU-Politiker Burkhard Balz für den Bundesbank-Vorstand nominiert. Die formelle Bestellung obliegt Bundespräsident Steinmeier.

Die Bundesbank stimmte der Nominierung des 48-Jährigen bereits zu. (Foto: dpa) CDU-Europaabgeordneter Balz

FrankfurtDer Bundesrat hat den Europa-Abgeordneten Burkhard Balz für einen Posten im Bundesbank-Vorstand vorgeschlagen. Die formelle Bestellung des CDU-Politikers in das sechsköpfige Notenbank-Führungsgremium obliege nun Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, teilte die Bundesbank am Freitag mit. Die Neubesetzung steht an, weil der Vertrag von Andreas Dombret, der im Vorstand für die Bankenaufsicht zuständig ist, Ende April nach acht Jahren ausläuft.

Die Finanzminister der 16 Bundesländer hatten sich unlängst auf den Bankkaufmann und Juristen Balz verständigt, wie das Handelsblatt bereits vor zwei Wochen berichtet hatte. Die Bundesbank stimmte der Nominierung des 48-Jährigen bereits zu. Für den Vorstandsposten von Carl-Ludwig Thiele, der ebenfalls Ende April frei wird, hat anders als bei der Dombret-Nachfolge nicht der Bundesrat, sondern die Bundesregierung das Vorschlagsrecht. Wen die Regierung und das vom SPD-Politiker Olaf Scholz geführte Finanzministerium nach Frankfurt schicken will, steht noch nicht fest.