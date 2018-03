 BHF-Bank: Bieterschlacht um Privatbank

Neues Übernahmeangebot für die Frankfurter Privatbank BHF: Die Aktien der Muttergesellschaft sind vom Handel ausgesetzt. Die Offerte kommt diesmal aus Paris – und kommt bei Aktionären offenbar gut an.

Die BHF Bank soll nun von dem französischen Kreditinsitut Oddo übernommen werden. (Foto: Reuters) BHF-Bank

Die Bieterschlacht um die Frankfurter BHF-Bank geht in die nächste Runde. Die französische Bank Oddo hat ein Angebot zur Übernahme der Kleinwort Benson Group abgegeben, zu der die BHF gehört. Die Franzosen wollen damit den chinesischen Finanzinvestor Fosun ausstechen. Oddo bietet den Kleinwort-Aktionären-Aktionären 5,75 Euro je Aktie. Das Angebot von Fosun hatte bei 5,10 Euro gelegen.

Laut Oddo könne durch die Übernahme ein neuer, unabhängiger, deutsch-französischer Wettbewerber in der Eurozone entstehen. "Die Verknüpfung wäre ein Meilenstein in der Entwicklung der Gruppe", sagte Bankchef Philippe Oddo. Er will das Geschäft auf die Eurozone konzentrieren. So soll das Private-Banking-Geschäft der BHF in Großbritannien und auf den Kanalinseln an die französische Société Générale gehen. Von ihr stammt auch ein Teil des Kapitals, mit der Oddo die Transaktion stemmen will. Auch die Großbank JP Morgan streckt Kapital vor.

Die Aktien der Gruppe wurden an der Börse um 9 Uhr vom Handel ausgesetzt. Oddo hält derzeit rund 21,5 der Anteile. Die Fondsgesellschaft Franklin Templeton und die Holding des BMW-Erben Stefan Quandt sollen laut Oddo bereits bekundet haben, das Angebot anzunehmen. Damit kämen die Franzosen insgesamt auf 50,4 Prozent der Aktien.

Die größten Banken Europas (nach Marktkapitalisierung) Platz 10 Intesa Sanpaolo

Italien

28,472 Milliarden Euro



Stand: Anfang Juli 2016. Quelle: S&P Global Market Intelligence Platz 9 Nordea Bank

Schweden

30,411 Milliarden Euro Platz 8 Banco Bilbao

Spanien

32,701 Milliarden Euro Platz 7 ING Groep

Niederlande

35,7527 Milliarden Euro Platz 6 PAO Sberbank of Russia

Russland

40,396 Milliarden Euro Platz 5 UBS Group

Schweiz 43,209 Milliarden Euro Platz 4 Lloyds Banking Group Großbritannien 46,368 Milliarden Euro Platz 3 Banco Santander Spanien 49,393 Milliarden Euro Platz 2 BNP Paribas Frankreich 49,495 Milliarden Euro Platz 1 HSBC Großbritannien 110,804 Milliarden Euro

Fosun hatte sein Angebot den Aktionären von Kleinwort Benson schon im Juli präsentiert. Kurz darauf hatte Großaktionär Oddo seine Gegenofferte angekündigt.

Die Geschäfte der Bank hatten zuletzt unter dem Tauziehen gelitten. In den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres verbuchte sie einen operativen Gewinn von 5,2 Millionen Euro – darin eingerechnet waren allerdings 17 Millionen an Gewinne aus dem Verkauf der Fondsadministration und Steuerrückerstattungen abzüglich IT-Kosten. So entspricht das Ergebnis einem Verlust im dritten Quartal – im ersten Halbjahr stand unterm Strich noch ein Plus von acht Millionen Euro.