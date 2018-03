 Bilanz und Ausblick: Deutsche Axa setzt sich höhere Ziele

Ein höheres Ergebnis aus Kapitalanlagen und Zuwächse im operativen Geschäft haben der Deutschland-Tochter der französischen Axa im vergangenen Jahr zu einem höheren Gewinn verholfen. 2007 soll noch einmal besser werden.

HB KÖLN. Die deutsche Axa verbuchte im vergangenen Jahr 6,46 Mrd. Euro an Beiträgen, 2,1 Prozent mehr als im Vorjahr. Das teilte das Unternehmen am Mittwoch in Köln mit. Das Konzernergebnis erhöhte sich um knapp ein Viertel auf 435 Mill. Euro. Im laufenden Jahr will die Assekuranz weiter zulegen, muss allerdings gleichzeitig die Integration des Wiesbadener Konkurrenten DBV-Winterthur verdauen.

2007 rechne der Konzern für Deutschland mit einer Steigerung der gebuchten Beiträge um 3 bis 4 Prozent. „Damit sind wir für unser Geschäft optimistischer als der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft, der für das laufende Jahr nur ein Beitragsplus von 1 Prozent prognostiziert“, teilte das Unternehmen weiter mit.

Wachstumstreiber soll die Krankenversicherung sein. Das bereinigte operative Ergebnis solle um mindestens 50 Mill. Euro zulegen. 2006 kam Axa in Deutschland auf 325 Mill. Euro nach 227 Mill. Euro in 2005. Die DBV sei in dem Ausblick noch nicht enthalten.

Der französische Versicherer Axa hatte die schweizerische Winterthur im vergangenen Jahr von der Credit Suisse für umgerechnet fast 8 Mrd. Euro in bar übernommen. In Deutschland werden Axa und DBV Winterthur integriert, wobei 1 200 Stellen gestrichen werden sollen. Die deutsche Axa beschäftigt insgesamt mehr als 10 000 Menschen.